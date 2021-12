Corona-Studie der Universität Basel – Ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen hat schwere depressive Symptome

Eine neue Umfrage der Universität Basel zeigt, dass die psychische Belastung in der Pandemie nach wie vor hoch ist. An der nicht repräsentativen Umfrage nahmen im Zeitraum von Mitte bis Ende November über 11’000 Personen aus der ganzen Schweiz teil. Sie wurde im Rahmen der Swiss Corona Stress Study durchgeführt. Es gibt grosse Unterschiede, welche Faktoren Geimpfte und Ungeimpfte als belastend empfinden.

Die grössten Unterschiede der Faktoren, die die beiden Gruppen als belastend empfinden, finden sich bei den Massnahmen gegen das Coronavirus. So empfindet die Mehrheit der Nicht-Geimpften die Zertifikatspflicht als belastend, die Mehrheit der Geimpften jedoch als entlastend. Konflikte in der Familie, unter Freunden oder am Arbeitsplatz wegen Coronamassnahmen oder der Impfung empfinden hingegen alle Personen als eine Belastung.

Angst vor Ansteckung und Leistungsdruck

Geimpfte machen sich laut der Studie mehr Sorgen, dass jemand aus dem engsten Umfeld ernsthaft an Corona erkranken könnte. So ist unter geimpften Eltern von Kindern zwischen vier und elf Jahren die Sorge um eine Ansteckung ihrer Kinder viel grösser als unter ungeimpften Eltern. Auch haben geimpfte Personen eher Angst, dass Kinder das Virus nach Hause bringen und Eltern oder Grosseltern anstecken könnten, als ungeimpfte.

Etwa ein Fünftel der Befragten leidet an schweren depressiven Symptomen. Dabei spielt laut der Studie der Impfstatus keine relevante Rolle. Die Anzahl der Betroffenen nahm seit Anfang der Pandemie um zehn Prozent zu. Besonders stark leiden junge Leute. Schwere depressive Symptome sind in der jüngsten Gruppe von den 14- bis 24-Jährigen mit rund einem Drittel der Befragten am häufigsten. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden hängt dies am stärksten mit Stress durch Leistungsdruck zusammen.