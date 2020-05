Ein Drittel der Schweizer glaubt an ein Labor-Virus

Das sagt der Experte

4 Fragen an Marko Kovic, Gründungsmitglied «Skeptiker Schweiz» und Experte für Verschwörungstheorien.

In Studien zeigt sich recht konsistent: Wer mehr Bildung genossen hat, glaubt tendenziell weniger stark an Verschwörungstheorien. Doch daraus darf man nicht schliessen, dass Leute mit weniger Bildung dumm sind. Wer höhere Bildung geniesst, kommt eher mit analytischem Denken in Kontakt und hat ein anderes Informationsverhalten. Und besonders wichtig: Wer höhere Bildung geniesst, gehört tendenziell zu den gesellschaftlichen Gewinnern – mehr Lohn, mehr Vermögen, ein besseres Leben. Die Forschung zeigt, dass besonders Menschen, die zu den Verlierern gehören, wenig verdienen und sich allgemein machtlos fühlen, an Verschwörungstheorien glauben, weil diese ihnen diese Ungerechtigkeit der Welt vermeintlich erklären. 13 Prozent sind überzeugt, dass Corona nicht gefährlicher ist als eine Grippe. Viele Ärzte und Virologen widersprechen dem vehement. Weshalb halten sich solche Theorien dennoch hartnäckig?

Einerseits spielt hier sicher der «confirmation bias», der Bestätigungsfehler, eine Rolle: Wenn man glauben will, dass die Pandemie ungefährlich ist – oder sogar eine inszenierte Verschwörung –, dann ist man auch gegen Argumente und Fakten resistent, die klar zeigen, dass das Coronavirus gefährlicher als das Influenzavirus ist. Andererseits dürfte auch eine Rolle spielen, dass wir in der Schweiz bisher Zustände wie in Wuhan, in New York, in Italien oder in Spanien nicht erleben mussten – das Schlimmste ist nicht eingetreten. Da der Mensch sehr emotional tickt, deuten wir das Ausbleiben ganz schlimmer Bilder so, dass das Virus gar nicht so gefährlich sein kann. Rein logisch geht dabei natürlich vergessen, dass die ganzen Massnahmen, die wir hatten und haben, eben genau dazu beigetragen haben, dass das Schlimmste ausblieb.