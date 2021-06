Jura-Frage - Ein Drittel des Parlaments von Moutier tritt zurück

Am 28. März 2021 stimmten 54,9 Prozent der Stimmberechtigten in Moutier für einen Wechsel der Gemeinde zum Kanton Jura.

Die Stadt Moutier wechselt in den nächsten Jahren nach langem Hin und Her vom Kanton Bern zum Kanton Jura. Das hat die Stimmbevölkerung am 28. März 2021 entschieden. Gut ein Drittel der 41 Mitglieder des Gemeindeparlaments sind damit nach wie vor nicht einverstanden. Grund genug für die 13 Parlamentsmitglieder aus den Parteien SVP, FDP und SP zurückzutreten. Am Montagabend verliessen sie den Ratssaal und gaben ihren Rücktritt aus dem Stadtrat und den Kommissionen bekannt, wie SRF berichtet.