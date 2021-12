Appenzell Ausserrhoden : Kanton deckt Schwindel mit gefälschten Impfpässen auf – 12 Personen erwischt

Die Covid-Zertifikatsstelle des Kantonalen Führungsstabs Appenzell Ausserrhoden hat einen Schwindel mit gefälschten Impfpässen entdeckt. Ein Dutzend Impfpässe mit angeblich in Deutschland gemachten Impfungen stellten sich als Fälschungen heraus. Drei Personen, die in Appenzell Ausserrhoden wohnhaft sind, müssen sich wegen Urkundenfälschung verantworten.

Wer sich im Ausland gegen Covid hat impfen lassen und die Impfung im gelben «Impfbüchlein» eingetragen hat, kann den Nachweis in ein digitales Zertifikat übertragen lassen. Dazu müssen ein Bild des Impfpasses und der Identitätskarte beim Bundesamt für Gesundheit online eingereicht werden. Der angegebene Wohnkanton ist in der Folge zuständig für die Überprüfung und den Übertrag in ein digitales Zertifikat. Bei der Überprüfung der Impfpässe durch die Ausserrhoder Zertifikatsstelle stellte sich heraus, dass zwölf Impfpässe gefälscht waren. Schon erteilte Zertifikate wurden in der Folge ungültig gemacht, teilt der Kommunikationsdienst des Kantons Ausserrhoden am Dienstagmorgen mit.