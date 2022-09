Mulegns GR: Ein Dutzend Roadster aus dem Verkehr gezogen – einer war mit 165 km/h unterwegs

Am Freitagvormittag führte die Kantonspolizei Graubünden auf der Strasse N29 in Mulegns GR eine Geschwindigkeitskontrolle in Richtung Savognin durch. Nach elf Uhr wurde eine lose Gruppe von 19 Autos vom Radargerät erfasst, wie die Kapo in einer Medienmitteilung schreibt. Der schnellste Sportwagen wurde mit 165 km/h gemessen. Auf diesem Strassenabschnitt gilt die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts.

Fahrausweise aberkannt

Die Kantonspolizei Graubünden hat zwölf Fahrausweise der lenkenden Personen vor Ort aberkannt. Das bedeutet für die Ausländer, dass sie in der Schweiz nicht mehr hinter dem Steuer sitzen und losfahren dürfen. «Die Personen weisen niederländische, belgische, monegassische, spanische, deutsche und französische Staatsangehörigkeiten auf», so die Kantonspolizei. Bis auf einen Lenker, der die Busse von 240 Schweizer Franken vor Ort bezahlen konnte, werden alle von der Kantonspolizei Graubünden an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Darauf wird entschieden, wie lange die Lenker in der Schweiz kein Auto fahren dürfen. Zudem werden die Behörden in den Heimatländern informiert und diese können ihrerseits Sanktionen aussprechen.