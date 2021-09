Reisetipp Tessin – Das Cloud9 im Muggiotal ist ein echter Geheimtipp

Der Weg zur Cloud9 führt dich vorbei an …

Vor Ort begrüssen dich …

Die Cloud9 bietet …

… nebst viel Ruhe, wunderbare Ausblicke auf die umliegende Natur. Beim Cloud9 handelt es sich um ein grosszügiges Studio mit Schlafzimmer, einem Ess- und Wohnbereich und einem Badezimmer mit Dusche und eigener Waschmaschine. Das Interieur setzt sich aus hochwertigen Designmöbeln zusammen. Auffallend ist, wie viel Wert auf Details gelegt wurde. So findet man alles, was man fern von zu Hause benötigt – von Morgen- und Bademänteln bis zu Pflegeprodukten des dänischen Labels Frama.

Bist du hier, isst du …

… hervorragend. Nämlich dann, wenn man tagsüber frische Produkte vom nahegelegenen Markt in Como oder Spezialitäten aus dem Valle di Muggio kauft und abends in der vollausgestatteten Küche zubereitet. Die Gastgeberinnen sind ausserdem äusserst grosszügig – so befindet sich neben der Küche ein Trolley mit einer Nespressomaschine mit Kapseln, einer kleinen, feinen Auswahl an Spirituosen und bei Ankunft wartet bereits ein gekühlter Weisswein für ein erstes Ankommens-Apéro. Und wer keine Lust auf Kochen hat, findet etwas weiter hinten im Muggiotal seit neustem die empfehlenswerte Osteria Manciana mit ortstypischen Gerichten.