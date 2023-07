Für Morgenmuffel: Mit diesem Trick klappts mit dem früh aufwachen

Und dann gibt es die, die eher zur Kategorie Morgenmuffel gehören. Die am Abend gerne mal am Handy oder auf Netflix hängen bleiben und bei denen ohne Snoozen, Kaffee und stressfreien Morgen nichts geht .

Stehst du gerne früh am Morgen auf?

Blöd nur, dass der Morgen im Alltag und unter der Woche höchst selten entspannt abläuft . Aber keine Angst, es gibt für alles eine Lösung. Mit diesem Trick lässt sich jeder Morgenmuffel in einen Frühaufsteher verwandeln.

Der Griff zum Smartphone hilft beim Aufstehen

Dafür musst du einfach direkt nach dem Aufwachen ans Handy. Korrekt, du hast richtig gelesen. Zwar sind sich viele Experten und Expertinnen einig, dass das Smartphone nichts im Schlafzimmer zu suchen hat – realistisch ist das aber nicht. Zum einen besitzt kaum noch jemand einen analogen Wecker, zum anderen ist die Social-Media- und News-Neugierde am Morgen zu gross. Der Griff zum Handy ist also vorprogrammiert. Warum also nicht dieses angebliche No-go zum eigenen Vorteil nutzen? Ein Ansatz, der auch Tiktok begeistert.