Einfacher Bar-Trick: Bestellen Männer so mehr Cocktails?

Laut einer Theorie bestellen Männer mehr Cocktails, wenn man ihnen im Menü die Form des Glases zeigt. Doch was ist dran – und was sagen Schweizer Barkeeper dazu?

Es gibt einen Trick, der Männer dazu bringt, Cocktails zu bestellen. Das behauptet zumindest ein Tiktoker Max Klymenko, dem auf der Plattform über drei Millionen Menschen folgen. Mehr als 2,2 Millionen Views hat das Video zum Marketing-Trick der Barszene auf der Plattform bereits.

Der simple Kniff: Um Männer dazu zu bringen, an der Bar einen ausgefallenen Drink zu bestellen, brauche es nur Bilder oder Abbildungen der Cocktailgläser in der Getränkekarte.

Theorie erhält Zustimmung

Männer seien für gewöhnlich an der Form des Glases, in dem der Drink serviert wird, interessiert. Sie wollen wissen, ob das Getränk in einem kleinen Ballon- oder Martiniglas gereicht wird, oder ob der Drink in einem schlichten Tumbler kommt.

Ist das Glas abgebildet, greifen Männer laut Klymenko auch zu ausgefalleneren Drinks. Jene, die sie sonst viel seltener bestellen würden als beispielsweise ein Bier mit einer weniger hohen Marge. «Cocktails sind für Bars am profitabelsten», so der Tiktoker. Darum habe man sich damit auseinandergesetzt, wie Männer sie häufiger bestellen.

In der Kommentarspalte zum Video bekommt die Theorie Zustimmung. Ein Nutzer schreibt: «Dieses Video hat mir etwas über mich selbst beigebracht, das ich gar nicht wusste. Er hat recht. Mir sind die Gläser wichtig.»

Würden Männer einen solchen Cocktail wirklich eher nicht bestellen? Pexels/ Cottonbro Studio

Ein anderer Kommentar lautet: «Ich habe früher in einer Bar gearbeitet, und die Männer, die Cocktails bestellten, wollten sie in Whiskeygläsern statt in unseren Cocktailgläsern.» Doch ist das nicht etwas klischeehaft? Ist es Männern wirklich unangenehm, Cocktails aus Gläsern mit filigranen Stielen zu trinken?

Das denken Zürcher Barkeeper

Wir haben in der Zürcher Barszene nachgefragt, was man von der Theorie hält. So sagt Tobias Schwingshackl, Bar-Manager im Clouds: «Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass Bilder von Cocktails in Menüs dazu beitragen können, dass Männer sie eher bestellen.»

Er selbst findet, dass Zutaten und Geschmack statt Glasformen entscheidend sein sollten. Der Barkeeper macht deutlich: «Fotos von Drinks findet man in wenigen Menüs einer guten Cocktailbar. Hier wird auf Eleganz und Schlichtheit in der Karte geachtet.»

Viele Gäste – ob männlich oder weiblich – schauen in den sozialen Medien nach und bestellen anhand von Bildern. «Es gibt durchaus Kunden, die nach dem Glas fragen, in dem ein Cocktail serviert wird.» Doch bei der Frage gehe es eher um die Ästhetik des Drinks für Instagramfotos.

Jeder könne und solle bestellen, was er möchte. «Es gibt keine Cocktails, die ausschliesslich von Männern bestellt werden oder die nur für Männer geeignet sind.»

Macht das Glas die Cocktailwahl für Männer schwieriger? Pexels/ Viktorya Sergeeva

Old Fashioned bei Männern beliebt

«Allerdings gibt es bestimmte Cocktails, die aufgrund ihres Geschmacks, ihrer Zutaten oder ihrer Präsentation eher von Männern bestellt werden. Ein Beispiel dafür ist der Old Fashioned.» Der wird üblicherweise in einem Tumbler serviert.

Der Bar-Manager macht jedoch auch deutlich: «Aber das sind nur allgemeine Trends und es gibt viele Menschen, die diese Stereotypen nicht erfüllen und ihre Getränke nach persönlichem Geschmack wählen.»

Beliebt sei der Cocktail Old Fashioned. Serviert wird der meist in einem Tumbler. Pexels/ Pavel Danilyuk

Kunden fragen nur nach speziellem Glas

Markus Blattner, der Inhaber der Old Crow Bar in Zürich, hat andere Erfahrungen gemacht. Er sagt: «Kunden fragen selten nach, in welchem Glas ein Getränk kommt.» Auch kenne er kaum Bars, die Abbildungen ihrer Cocktails in der Karte haben.

Einige wenige Kunden wüssten jedoch genau, in welchem Glas sie ihren Cocktail geniessen wollen. Diese würden dann nach dem speziellen Glas fragen.

Dennoch gebe es bestimmte Cocktails, die eher von Männern bestellt werden. «Ein Grossteil der Männer hat die Tendenz, etwas Stärkeres, Maskulineres zu bestellen – ob sie es dann mögen oder nicht, ist eine andere Frage», sagt Blattner.

Der Bar-Inhaber sei froh, dass die Gesellschaft im Wandel ist und mehr Personen einfach bestellen, was sie wollen. Er sagt: «Zum Glück ist die junge Generation auch wesentlich offener und erfahrener im Umgang mit Cocktails.»