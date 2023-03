«John Wick: Chapter 4»: Keanu Reeves ist in die Schweiz verliebt

Im Video siehst du, wie es bei «John Wick: Chapter 4» hinter den Kulissen zu- und herging. Lionsgate

Darum gehts Am 23. März 2023 startet «John Wick: Chapter 4» in den Deutschschweizer Kinos.

Vorab traf 20 Minutes den Hauptdarsteller Keanu Reeves zum Interview.

Dabei verriet er, wie die Dreharbeiten abliefen, ob es einen Teil fünf geben wird und warum er schon ein Dutzend Mal in der Schweiz war.

Was hat dich neun Jahre nach dem ersten Film dazu gebracht, den Charakter von John Wick erneut zu spielen?

Dieses vierte Kapitel im Leben von John Wick ist das abgefahrenste, grandioseste und spektakulärste bis dato. Der Film ist gefüllt mit viel Action, aber auch mit Gefühlen von Freundschaft, Hass, Verlassenwerden und Verrat. Ich spiele die Rolle extrem gerne, denn trotz all der Toten, die er auf seinem Weg hinterlässt, ist John ein liebenswerter Charakter.

Wird die körperliche Vorbereitung auf die Filme über die Jahre anspruchsvoller?

Wie sagt man so schön: Die Zeit vergeht am schnellsten, wenn man Spass an etwas hat. Seit Jahren bin ich begeistert von Kampfsporttechniken, die mich fit halten. Die Vorbereitungen dauerten rund drei Monate, ich trainierte also fünfmal die Woche vier Stunden pro Tag. Mein Glück ist, dass ich mit Chad Stahelski einen Regisseur habe, der in seinen Anfängen selbst Stuntman war. Er will, dass die Gewalt auf der Leinwand realistisch wirkt, was eine enorme Präzision bei der Choreografie der Kämpfe erfordert. Dasselbe gilt auch für die Stunts.

Muss man ein guter Fahrer sein, um ein Auto durch Paris, Place de l'étoile, zu steuern und dabei gleichzeitig zu schiessen und zu kämpfen?

Ich werde jetzt nicht alle unsere Drehgeheimnisse verraten (lacht). Diese Sequenz ist eine der spektakulärsten des Films. Es hat mir so viel Spass gemacht, im Herzen von Paris zu drehen. Von New York nach Osaka, dann nach Berlin und Paris zu reisen, gibt uns eine globale Vision von John Wicks Kampf gegen die kriminelle Organisation, die als der grosse Tisch bekannt ist und seinen Tod will, während er nur auf eines aus ist: seine Freiheit zu gewinnen.

Ohne das Ende von «John Wick 4» zu verraten, könnten ihn die Zuschauenden in einem fünften Teil in einem kleinen Schweizer Dorf finden?

John Wick, der sich selbst vergessen macht und in einem einsamen Chalet inmitten der Schweizer Alpen verschwindet? Das ist eine hervorragende Idee! Aber ich glaube, dass er nie zur Ruhe kommen wird. Wo auch immer er sich versteckt, er wird immer gejagt werden, sowohl von seinen Feinden als auch von seinen alten Freunden, die sich gegen ihn wenden. Aber ich nehme die Idee mit der Schweiz auf, weil ich das Land liebe.

Warum?

Ganz einfach, weil ich die Schweiz sehr gut kenne, da ich schon mehrmals dort war. Zürich, Genf, Lausanne, Basel – ich war in all diesen Städten. Aber ich habe mir auch die Zeit genommen, die Umgebung in mehreren Kantonen zu erkunden. Es gibt eine Schönheit und einen Charme in der Schweiz, die sie zu einem einzigartigen Ort auf der Welt macht.

Wenn man dich nach deinen Favoriten in der Schweiz fragt, was kommt dir als Erstes in den Sinn?

Das Erste, was mir durch den Kopf geht, sind die Menschen, die ich in der Schweiz kennen gelernt habe, und die ausgezeichneten Mahlzeiten, die ich dort gegessen habe. Viele Touristen wissen wahrscheinlich gar nicht, wie gut man in euren Restaurants essen kann. Natürlich sind die Spaziergänge um die Seen traumhaft, aber ich fühle mich in erster Linie mit den Begegnungen verbunden, die ich hier täglich gemacht habe.