Landesverweisungen: «Ein einziges Porno-Bild, ohne Überlegung weitergeleitet»

Das führt dazu, dass obligatorische Landesverweisungen in 40 Prozent der Fälle nicht ausgesprochen werden. Gericht in Siders VS (Symbolbild).

Rechtsanwalt und Strafverteidiger Amr Abdelaziz sagt: «Aus meiner Sicht ist die Rechtsprechung relativ streng.» In jenen Fällen, in denen von einer Landesverweisung abgesehen werde, «würden die meisten SVPler gleich entscheiden». Es handle sich um Fälle, in denen gut integrierte Menschen betroffen sind und in denen eine Landesverweisung wirklich als unfair empfunden würde. Beim Sozialversicherungsbetrug etwa das Versäumnis, ein Konto mit 10’000 Franken anzugeben. Oder bei der illegalen Pornografie: das Nichtlöschen oder Weiterleiten eines Videos, das man per Whatsapp bekommen habe.