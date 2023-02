Citroën C4 X: Ein Elektroauto für Gemütliche

Citroën hat bereits vom Mittelklassemodell C5 eine etwas längere und leicht höhere Fliessheck-Variante mit der Zusatzbezeichnung X gebracht, nun adaptieren die Franzosen das Konzept auf den Kompaktwagen C4. Spannender Unterschied dabei: Der C4 X wird in der Schweiz sowie in 13 anderen europäischen Ländern ausschliesslich als Variante e-C4 X mit reinem E-Antrieb angeboten. Da Citroën bis Ende 2030 den Wandel zum reinen Elektroautohersteller vollzogen haben will, ist dieses Vorgehen verständlich.