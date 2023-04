Den 10. Januar 2019 wird auf der Schwägalp wohl niemand vergessen: Am späten Nachmittag ging eine Lawine auf das erst vor drei Jahren eröffnete Hotel Säntis nieder. Die Schneemassen drangen ins Restaurant ein.

Der Schnee türmte sich zwei Meter hoch

So sieht es im verschütteten Hotel aus

Der unerwartete Lawinenniedergang auf der Schwägalp fand über die Schweizer Grenzen hinaus grosse Beachtung. Selbst das «Wall Street Journal» illustrierte auf seiner Titelseite die Schneestürme in Europa mit einem Bild von den Aufräumarbeiten im Hotel Säntis.

Das Bild stammt vom Keystone-Fotografen Gian Ehrenzeller. «Ich erfuhr noch am selben Tag vom Unglück und fuhr sofort los. Nach einem Telefonat mit der Polizei kehrte ich wieder um – das Gebiet blieb bis am nächsten Tag abgesperrt», erinnert sich der Fotograf. Schliesslich konnten die Medien die Schäden vor Ort besichtigen.

Hohe Schäden

Eine zweite Lawine, am darauffolgenden Wochenende, beschädigte die Tragwerkkonstruktion der ersten Schwebebahnstütze. Der Betrieb der Schwebebahn musste für fast fünf Monate eingestellt werden. Die Höhe des Schadens, den die Lawinen angerichtet haben, ist noch immer nicht genau beziffert worden. Er beträgt aber sicher über eine Million Franken.

Die Aufräumarbeiten auf der Schwägalp nach dem Lawinenniedergang am letzten Donnerstag sind abgeschlossen. Am Mittwoch nahmen das Hotel und das Restaurant wieder den Betrieb auf. (Video: SDA)

Gefahrenkarte bleibt unverändert

Lawinenspezialisten haben vor Ort die Situation analysiert. Das Hotel Säntis auf der Schwägalp steht gemäss Geoportal zumindest teilweise auf einem Gebiet mit mittlerer Lawinengefahr (blau). In aussergewöhnlichen Wetterlagen kann es hier zu Lawinenniedergängen kommen.

«Die Gefahrenkarte bleibt unverändert», erklärt die Gemeindepräsidentin. Es bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf. In Zonen mit hoher Lawinengefahr (rot) ist Bauen an sich verboten. Will man trotzdem bauen, braucht es eine Ausnahmebewilligung des Kantons.