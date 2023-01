Neujahrsansprache : Ein erschöpfter Wladimir Putin spricht zum Volk – flankiert von Schauspielern

Der russische Präsident zeichnet seine Neujahrsansprache in diesem Jahr in einer militärischen Einrichtung auf.

Die Videoansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Aufmerksamkeit der Netzgemeinde erregt: In seiner neunminütigen Neujahrsrede sprach Putin von einem militärischen Hauptquartier aus, im Hintergrund sind Soldaten und Soldatinnen zu sehen. Im Video warf der 70-Jährige westlichen Ländern Lügen und Aggression vor: Der Westen versuche, den Konflikt in der Ukraine für sich auszunutzen, sagte Putin.

Die Frau zeigt sich als wahrer Putin-Fan

Die Frau im Video ist in mehreren Aufnahmen zu sehen: Mal nickt sie zustimmend, während der russische Präsident den Truppen erklärt, dass es ein schwieriges Jahr gewesen sei, mit notwendigen Entscheidungen und wichtigen Schritten «zur Erlangung der vollen Souveränität Russlands und einer starken Konsolidierung unserer Gesellschaft». Moskau habe keine andere Wahl gehabt, als Truppen in die Ukraine zu schicken, weil das Land die Sicherheit Russlands bedroht habe, sagt Putin – die blonde Frau lächelt.

In einer anderen Szene stösst sie mit einem Glas Champagner in der Hand auf Putins Worte an. «Sie benutzen die Ukraine und ihr Volk zynisch, um Russland zu schwächen und zu spalten», meinte Putin. «Das haben wir nie zugelassen und werden es auch nie zulassen», sagt der Präsident, die Truppe jubelt.

Weiter fiel den Nutzerinnen und Nutzern auf, dass Putin erschöpft im Video wirke. Seit langem gibt es Gerüchte, dass der Staatsmann an Krebs erkrankt sei. Erst kürzlich waren Berichte aufgetaucht, in denen es hiess, Wladimir Putin werde von Ärzten am Leben erhalten, um seinen Krieg in der Ukraine zu beenden. Mediziner wendeten «fortschrittliche westliche Behandlungen» an, heisst es in den britischen Medien. Wie es wirklich um Putins Gesundheit tatsächlich steht, wurde vom Kreml stets verschleiert.