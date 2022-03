Frankenstärke – Ein Euro für einen Franken – so gehts mit unserer Währung weiter

1 / 8 In der Nacht auf Freitag fiel der Euro auf rund 1.01 Franken. 20min/Michael Scherrer Im Laufe des Tages rutschte er weiter ab unter 1.006 Franken. 20min/Michael Scherrer Damit sind die beiden Währungen fast genau gleich viel wert. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Einkaufen in Deutschland oder Frankreich ist jetzt noch günstiger.

Denn im Moment ist ein Franken etwa einen Euro wert.

Erstarkt der Franken weiter, belastet das aber irgendwann den Schweizer Export.

Dann wird die Schweizer Nationalbank eingreifen.

Der Franken wertet sich seit Monaten zusehends auf. Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die Entwicklung beschleunigt. In der Nacht auf Freitag fiel der Euro auf rund 1.01 Franken. Im Laufe des Tages rutschte der Euro weiter ab unter 1.006 Franken.

Was bedeutet die Frankenstärke für Konsumentinnen und Konsumenten? Und greift die Schweizerische Nationalbank (SNB) jetzt ein? Die wichtigsten Antworten:

Warum wertet sich der Franken so stark auf?

Bereits in den vergangenen zwei Corona-Jahren hat sich der Franken zusehends in Richtung Parität, also die Gleichsetzung der beiden Währungen, aufgewertet. Nun sorgt der Ukraine-Krieg für zusätzliche grosse Verunsicherung. «Da der Franken traditionell als sicherer Hafen angesehen wird, fliessen die Geldströme relativ schnell zu uns», sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz.

Zudem wiegen die Sanktionen gegen Russland für den Euroraum schwer: Die EU ist von Russland wegen Öl und Gas abhängiger als die Schweiz. «Der Schaden für die EU wird daher ausgeprägter sein», so Geissbühler. Darunter leide der Euro, was wiederum den Franken stärke.

Ist die Parität nun wirklich erreicht?

Die Meldungen am Freitag über Brände beim grössten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine liessen den Franken stündlich aufwerten. «Kurzfristig haben wir jetzt die Parität erreicht, wenn man nicht bis auf die hinterste Stelle nach dem Komma schaut», sagt ZKB-Chefstratege Manuel Ferreira. Matthias Geissbühler spricht von einer «panikartigen Flucht» am Freitag in den Franken. Auch er sieht das Währungspaar bei einer «eigentlichen Parität».

Verstärkt sich jetzt der Einkaufstourismus?

Für Konsumentinnen und Konsumenten hat der starke Franken Vorteile. «Einkaufen im Euroraum ist nun nochmals günstiger geworden», sagt Geissbühler. Das Gleiche gelte auch für Ferien in den Euro-Ländern. «Der Einkaufstourismus könnte daher nun weiter Rückenwind erhalten.» Vor allem auch, weil die Corona-Einschränkungen mehrheitlich bereits weggefallen sind.

Warum schreien Exportunternehmen nicht schon längst auf?

Für gewöhnlich belastet ein starker Franken Schweizer Unternehmen, die in den Euroraum exportieren. Ein starker Franken macht ihre Produkte teurer und belastet ihre Wettbewerbsfähigkeit. Derzeit hört man aber keinen Aufschrei. Grund sind die rekordhohen Inflationsraten im Euroraum und in den USA, während in der Schweiz die Teuerung verhältnismässig tief ist. «Zwar hat sich nominal der Franken gegenüber dem Euro stark aufgewertet», so Geissbühler: «Beachtet man aber den inflationsbereinigten realen Wechselkurs, hat sich der Franken nicht gross aufgewertet.»

Anders gesagt: Die steigenden Preise im Euroraum werden mit einem sich gleichzeitig aufwertenden Franken quasi wieder kompensiert. «In diesem inflationären Umfeld ist der starke Franken weniger belastend für die Exportfirmen», so Geissbühler.

Greift die SNB nun ein?

Die SNB hat bisher nicht gross versucht, sich mit Interventionen am Devisenmarkt gegen die Frankenstärke zu stemmen. Das könnte sich jetzt ändern. «Die Parität ist eine psychologisch wichtige Grenze», sagt Geissbühler. Erstarke der Franken noch weiter, würde das irgendwann wieder die Exportfirmen belasten. Daher sei es eher unwahrscheinlich, dass der Euro deutlich unter einen Franken falle.

Auch ZKB-Experte Manuel Ferreira hält ein Eingreifen der SNB für möglich, «sollten alle Kommastellen im Wechselkurs bei null sein». In der Regel interveniere die SNB, um die Exportwirtschaft zu stützen. «Derzeit steht das aber nicht im Vordergrund, weil der Franken wegen eines geopolitischen Konflikts erstarkt.»

Ist der Franken jetzt überbewertet? Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bewertete in ihrer letzten geldpolitischen Lagebeurteilung im Dezember den Franken als «weiterhin hoch». Daran dürfte sich auch mit der aktuellen Frankenaufwertung nichts ändern, sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz. Die SNB schaue nicht nur auf den Euro, sondern auch auf das britische Pfund und den Dollar, der sich über die vergangenen 15 Monate aufgewertet habe. Damit könne die Frankenstärke etwas kompensiert werden. Geissbühler kommt daher zum Schluss: «Angesichts der hohen Inflationsraten im Ausland und des stabilen Dollars halte ich den Franken derzeit als fair bewertet.»