Wein kaufen: ein Experte gibt Tipps

Beim Wein als Geschenk oder Mitbringsel sollte man sich fragen, was zum gegebenen Anlass passt. Zur Diplomfeier bringt man etwas anderes mit als zum lässigen Apéro zuhause. Zusätzlich hilft es natürlich zu wissen, was die beschenkte Person gerne trinkt.

Welche Preise und Jahrgänge kommen bei Beschenkten gut an, was wäre wiederum ein No-Go?

Edle Weine für einen besonderen Anlass

Persönliche Präferenzen helfen abzuschätzen, was passen könnte. Also was dir bei Wein in Sachen Kräftigkeit gefällt, deine präferierte Traubensorte, welcher Stil des Weines dich anspricht und was er an Süsse- und Restsüssegrad sowie Reifegrad mitbringen sollte.