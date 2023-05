Brutale Hundeattacke : «Ein extremer Fall, der mich nicht überrascht» 

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Gemeinde Neuheim.

Rega-Einsatz nach Hundebiss: Ein Miniature Bullterrier hat am Samstag in Neuheim ZG einen Neunjährigen in die Genitalien und mehrmals ins Gesicht gebissen.

In Neuheim ZG ist die Betroffenheit auch zwei Tage nach der brutalen Hundeattacke riesig: «Es ist einfach nur schrecklich, was passiert ist. Der Bub wird wahrscheinlich nicht nur äussere Narben davontragen, sondern sich ein Leben lang an den tragischen Vorfall erinnern», sagt eine Mutter gegenüber 20 Minuten. Ein einjähriger Miniature Bullterrier biss am Samstag einen ihm unbekannten Jungen mehrmals ins Gesicht und in den Genitalbereich. Der Neunjährige wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Wie es im Umfeld des verletzten Buben heisst, hätten ihm seine Gspänli in der Zwischenzeit eine Videobotschaft geschickt, um ihm gute Besserung zu wünschen.