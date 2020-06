vor 1h

Zug

Ein Fahrer (52) verletzt, zwei Autos schrottreif

Bei einem Verkehrsunfall in Zug ist ein Autofahrer (52) am Donnerstagmorgen verletzt worden. An den beiden Unfallautos entstand Totalschaden.

von Gianni Walther

1 / 2 An der Kreuzung zwischen der Industriestrasse und der Göblistrasse ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Zuger Polizei Ein Autofahrer (52) wurde dabei verletzt und ins Spital gebracht, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. KEYSTONE

Kurz nach 9 Uhr ist es in Zug am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin (23) war auf der Industriestrasse in Richtung Baar unterwegs und wollte von dort in die Göblistrasse einbiegen. Dabei übersah die 23-Jährige einen entgegenkommenden Autofahrer (52). Auf der Kreuzung kam es zu einer seitlich frontalen Kollision, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.