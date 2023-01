Falscher Klick auf Swiss-Website kostet Familienvater 6700 Franken

Ein Mann wollte vergangenen Juli mit seiner Familie die USA bereisen. Dazu buchte er bei Swiss Hin- und Rückflüge von der Schweiz nach Los Angeles für vier Personen. Ende Mai habe die Familie die Reise jedoch «aus persönlichen Gründen» absagen müssen, wie der «Beobachter» schreibt.



Das Problem: Die Tickets waren nicht mehr rückerstattbar, eine Umbuchung dafür noch möglich. Dies hätte 115 Franken pro Flug plus die Differenz der Flugpreise gekostet, wie es weiter heisst. «Besser, als 6700 Franken zu verlieren», habe sich der Familienvater gedacht und sich an die Arbeit gemacht. Er habe dann zum Telefon gegriffen, sei bei der Swiss jedoch immer wieder in der Warteschleife gelandet.