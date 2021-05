Mitsubishi Celeste - Ein fast vergessenes Nippon-Coupé

1976 begann Mitsubishi die Fühler nach Europa auszustrecken, 1977 kam die Marke in die Schweiz. Ein Newcomer war der japanische Autobauer allerdings nicht, das erste Automobil entstand bereits 1917. Im Herbst 1975 hatte Mitsubishi den Celeste an der 21. Tokio Motor Show vorgestellt. Ausgerüstet mit 1,4- und 1,6-Liter-Motoren überzeugte das zweitürige Coupé mit einer grossen Heckklappe, einem variablen Innenraum und modernen Motoren.

Gefällige Coupé-Linie, moderne Technik

Dem neuen Coupé sah man die japanische Herkunft durchaus an, auch amerikanische Styling-Tendenzen waren auszumachen. Das Gesamtergebnis war hübsch anzuschauen und punktete vor allem auch funktionell. Unter der Motorhaube gab es für Europa 1,6- und 2,0-Liter-Motoren mit 73 und 90 PS Leistung. Die fortschrittliche Konstruktion konnte mit einem Leichtmetall-Zylinderkopf, hängenden Ventilen, einer obenliegenden Nockenwelle, einem Fallstrom-Doppelvergaser, aber vor allem mit zwei Ausgleichswellen zur Senkung der Vibrationen aufwarten. Mitsubishi war der erste Autobauer, der diese bereits 1904 von Frederick Lanchester patentierte Konstruktionsweise in der Grossserie einsetzte. Während die Motoren von Mitsubishi innovativ waren, gestaltete man das Fahrwerk eher klassisch. Die vorderen Räder wurden von McPherson Federbeinen geführt, während hinten eine Starrachse mit Blattfedern den Bodenkontakt und die Übernahme der Antriebskräfte übernahm.

Umfangreiche Ausstattung

An Serienausstattung sparte Mitsubishi nicht. So gab es bei allen Modellen eine Verbundglas-Frontscheibe, eine Heckscheibenheizung, Automatikgurten, vordere Kopfstützen, ein MW-/UKW-Radio und getönte Scheiben. Die teureren Ausstattungsvarianten waren geradezu luxuriös ausgerüstet. Viele Komfortattribute, die bei der Konkurrenz teuer dazu bezahlt werden mussten, waren bei diesen Celeste-Modellen bereits im Listenpreis ab CHF 14’550 drin. Gut fünf Jahre wurde das Coupé, das in den USA auch als Plymouth Arrow angeboten wurde, gebaut.