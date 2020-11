Am 3. März 2019 verunglückte in Liesberg ein 40-jähriger Fasnächtler tödlich während des Umzugs im Dorf. Er stürzte von einem Drehkreuz, an dem er über dem Fasnachtswagen hing.

Das Unglück stürzte ganz Liesberg in Schockstarre. Jeder kannte in der kleinen Gemeinde im Kanton Baselland den 40-jährigen J.*, der am 3. März 2019 während des Fasnachtsumzugs im Dorf vom Wagen der Clique Sturmtrupp stürzte und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Jetzt ist klar, weshalb es zur Tragödie kam. Das Baselbieter Strafgericht hat den Fall am Dienstag abgeschlossen, wie die «Basler Zeitung» berichtet.