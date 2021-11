Die Finali Mondiali sind ein Fest in Ferrari-Rot

Der legendäre Ruf von Ferrari ist untrennbar mit dem Motorsport verbunden. Seit der Gründung der Formel 1 im Jahr 1950 sind die Italiener in der Königsklasse des Motorsports dabei, fahren seitdem im berühmten Ferrari-Rot. Die Marke mit dem springenden Pferd im Logo betreibt heute ausserdem gleich mehrere eigene Markenpokale. Zum Saisonfinale kommen alle an einem Event zusammen. An den Finali Mondiali werden aber nicht nur die Sieger gefeiert: Auch für die Fans findet ein grosses Schaulaufen statt, zudem treffen sich auch die Besitzer seltener Strassen- und Rennautos, um auf der Rennstrecke vor der Winterpause nochmals richtig Gas zu geben. So konnten die zahlreichen Fans live zuschauen und vor allem zuhören, wie die ehemaligen Rennfahrer Giancarlo Fisichella, Olivier Beretta und Andrea Bertolini mit drei ehemaligen Formel-1-Piloten über die Piste in der Toskana düsten. Aber auch Anhänger klassischer Ferraris kamen auf ihre Kosten. Die heimlichen Stars der Show waren aber auch dieses Jahr wieder die ultra-raren FXX-Modelle.