Scharans: Vier Brände innert 24 Stunden

Darum gehts Im Dorf Scharans GR kam es innerhalb von 24 Stunden zu vier Bränden.

Ein News-Scout geht von einem Feuerteufel aus.

Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

Ein News-Scout erfuhr von vier Bränden in 24 Stunden in der Gemeinde Scharans GR. «Im Dorf geht ein Feuerteufel um», so die Vermutung des Scharansers. Die Feuerwehr sagte dem Mann, dass der erste Brand, der in einem Stall festgestellt wurde, mutwillig entfacht worden sein muss.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt die Brandvorfälle gegenüber 20 Minuten. «Am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr erkannten Personen in einem Stall in Scharans zwei kleinere Brandherde, die sie selbstständig löschten», so die Kapo Graubünden. Die Ziegen des Stalles blieben unverletzt.

Wenig später wurde die Ortsfeuerwehr Scharans zum Brand eines Holzschopfs ausserhalb des Dorfes aufgeboten. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und waren während der Nacht im Dorf präsent. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Domleschg und Sils im Domleschg. Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr rückten die Feuerwehren zu einem vierten Brand bei einem Holzlagerplatz aus.

Im Dorf ist man nach den Bränden teilweise verunsichert: «Einige im Dorf haben Angst, andere nicht. Die Brände wurden an Orten gelegt, bei welchen das Feuer nicht auf Häuser übergreifen könnte», so der News-Scout. Er selbst macht sich schon Gedanken, weil man einfach nicht weiss, ob und wo ein weiteres Feuer entfacht wird.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, inklusive Brandstiftung. Im Dorf komme es nun zu Personenkontrollen, sagt die Kapo auf Anfrage.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Brandereignissen oder verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Beverin in Thusis, Telefon 081 257 53 50.

