Philippe Furrer: Ein fliegender Wechsel vom Eis direkt vor die Kamera als SRF-Kommentator

Philippe Furrer spielte noch bis Mitte April selbst Spitzen-Hockey. Dann beendete der 36-Jährige seine Karriere und arbeitet nun für das SRF an der WM in Finnland.

Mehr als 800 Spiele hat er in der National League gespielt, seine Karriere dauerte über 20 Jahre. Da beschloss Philippe Furrer im vergangenen Dezember: Nun ist Schluss. Mitte April schied er mit Fribourg-Gottéron in den Playoffs aus, kaum einen Monat später ist er bereits Co-Kommentator im SRF und begleitet die Nati an der Hockey-WM in Finnland. Ein fliegender Übergang also, doch wie kam es dazu?

Eine sehr spezielle Geschichte sei das, erzählt Furrer im Gespräch mit 20 Minuten. Am 15. Dezember habe er nach dem Morgentraining entschieden, Ende Saison beende ich meine Karriere. Offiziell verkündet war das dann natürlich noch nicht. «Am Nachmittag desselben Tages rief mich Reto Müller an, ob für mich ein SRF-Engagement in Frage käme. Im Hinblick auf die WM suchte er nach einem neuen Co-Kommentator», erzählt der gebürtige Berner, der die letzten vier Jahre seiner Karriere für Gottéron aktiv war.

Er ist nun nervöser als früher

Für Furrer war es stets ein Wunsch, die WM aus einer anderen Perspektive zu erleben. Denn: «Als Spieler ist man im mentalen Tunnel. Was rund um den Event passiert, bekommen sie wenig mit. Ich erlebe darum nun eine sehr spannende Zeit, was hier mit dem Fernsehen und darüber hinaus alles passiert.» Und der Verteidiger erzählt sogleich, dass er, wenn er zuschaut, viel nervöser ist, als wenn er selbst auf dem Eis steht. Er fiebert dann mit der Mannschaft viel mehr mit. «Das hat man als Spieler nicht. Dann bin ich voll drin, voll im Spiel, im Element, im Moment. Als Spieler, wenn du verletzt bist und zuschauen musst, bist du auch viel nervöser.»

Bisher ist Furrer von den Auftritten der Nati begeistert, er findet, das Team habe alles, um Weltmeister zu werden: «Meiner Meinung nach ist das die beste Nati seit Jahren. Sieben NHL-Spieler, Top-Goalies mit Genoni und Berra, eine gute Mischung von Jung und Alt, dazu die besten Schweizer Spieler wie Simion, Ambühl, Malgin, Corvi, Scherwey oder Bertschy. Auf dem Blatt ist alles gegeben. Und ein Meier oder Hischier haben noch nicht ihr ganzes Potenzial gezeigt.» Rosige Aussichten für die Schweiz also.

Selbst aufs Eis möchte er nicht mehr

Furrer stuft die aktuelle Mannschaft gar noch besser ein als diejenige, die sich 2018 WM-Silber sicherte. Denn das Team jetzt sei über vier Linien breiter aufgestellt als noch damals. Ausserdem sei der Zusammenhalt dieses Mal noch besser. «Bereits nach dem ersten Spiel haben sie sich umarmt bei der Nationalhymne. Sie haben es sehr gut zusammen, so hat es den Anschein. Das wird helfen im weiteren Turnier. Und mit jedem Erfolg steigert man das Selbstvertrauen, das hilft dem Team.»

Zudem erläutert der 36-Jährige, dass man in einem Turnier immer besser werden müsse. Und obwohl er der Nati sehr gerne zusieht und es noch nicht lange her ist, dass er selbst gespielt hat, möchte Furrer nicht wieder selbst aufs Eis. «Das Kribbeln ist noch da, aber nicht, dass ich auf das Eis zurückwill. Wenn ich sehe, wie schnell und hart das internationale Eishockey geworden ist, ist für mich klar: Mein Entscheid war richtig», sagt er und lächelt. Ja, man merkt Furrer an, dass ihm die WM aus der Perspektive des Beobachters grossen Spass bereitet.