1 / 5 Beendet die neunte Austragung der Vendée Globe als letzter auf dem 25. Platz: Der Finne Ari Huusela. Jean-Louis Carli Am Freitagmorgen, dem 5. März 2021, trifft er im Ziel ein. Olivier Blanchet Er brauchte für die Weltumseglung 116 Tage, 18 Stunden und 15 Minuten. Olivier Blanchet

Darum gehts Am 8. November stachen sechs Frauen und 27 Männer zur härtesten Solo-Nonstop-Regatta der Welt in See.

Während es 8 von ihnen nicht ins Ziel schafften, ist Ari Huusela der Letzte, der das Rennen beendet.

Dabei ist der 58-Jährige eigentlich Flugzeugpilot und spricht von sich als «Amateur-Segler».

Ein breites Strahlen macht sich auf seinem Gesicht breit, als er am Freitagmorgen bei Sonnenaufgang die Ziellinie passiert. Ari Huusela war einer von 33 Teilnehmenden der Vendée Globe, der härtesten Regatta der Welt, die ohne Zwischenhalt und fremde Hilfe durche alle sieben Weltmeere um den Globus führt. Und der 58-Jährige Finne ist nach 116 Tagen, 18 Stunden und 15 Minuten der letzte, der die Solo-Weltumseglung beendet und wieder in Les Sables-d’Olonne eintrifft, einem kleinen, französischen Küstenstädtchen am Atlantik. Auf den Sieger Yannick Bestaven verliert er 36 Tage. Und auch ist er 21 Tage langsamer als der Schweizer Alan Roura.

In Finnland schon ein Nationalheld

Huusela ist der erste Finne, der erfolgreich die Vendée Globe gemeistert hat, diese Regatta, bei der jede Skipperin und jeder Skipper, der das Ziel heil erreicht, wie ein Sieger gefeiert wird. Und so wird auch der beharrliche Finne in seiner Heimat schon wie ein Nationalheld gefeiert. Schliesslich gehört er nun jenem kleinen Kreis von 113 Vendée-Finishern an – es waren mehr Menschen im All und auf dem Mount Everest als die Welt allein unter Segeln bezwungen haben. Und auch liegt die Ausfallquote im historischen Schnitt bei rund 50 Prozent.

«Mein Leben wird anders sein, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich glaube, dass es da sehr viele Leute gibt, die mir gefolgt sind und jetzt wissen, wer Ari Huusela ist», erzählt der 58-Jährige beeindruckt. «Ich habe dieses Projekt ursprünglich für mich selbst begonnen, wollte mein ehrliches eigenes Ich auf dieser Reise sein und nicht viel Lärm darum machen. Dann ist das einfach alles passiert. Ich habe einfach nur diese Geschichten von Bord geschrieben. Und ich denke, dass sie für die Menschen im Lockdown befreiend waren.»

«Das hier ist mein Hobby»

Besonders bemerkenswert ist Huuselas Leistung vor allem vor dem Hintergrund, dass er von sich selber sagt: «Das hier ist mein Hobby.» Denn so ist der Finne eigentlich Flugzeugpilot bei Finnair, für die er auch während der Vorbereitung auf die Vendée noch arbeitete. «Fliegen ist entspannend, es lenkt mich von meinem Projekt für eine Weile ab und erlaubt mir etwas anderes zu sehen», hatte er im Vorfeld gesagt.