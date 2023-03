Kipfenberg: Mord an Sonja Engelbrecht lässt Gerüchteküche brodeln

Der Fall Sonja Engelbrecht

Am 11. April 1995 verschwand die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht nach einem Kneipenabend in München. Jahrelang fand die Polizei keinerlei Spuren, der Fall wurde als ungelöst abgestempelt. 2020 kamen dann jedoch neue Hinweise ans Tageslicht: Ein Waldarbeiter stiess auf einen Oberschenkelknochen, der nach einer DNA-Analyse der Vermissten zugeordnet werden konnte . Rund zwei Jahre später stiess man in einem abgelegen Waldstück nahe Kipfenberg in einer Felsspalte auf die Überreste von Sonja Engelbrecht. Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer eines Sexualverbrechens wurde.

Die Überreste von Sonja Engelbrecht wurden in einem abgelegenen Waldstück in einer Felsspalte versteckt; einem Ort, an dem kein Pilzsammler oder Wanderer einfach so vorbeikommt, wie der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer erläuterte. Der Mörder muss sich rund um das Versteck also ausgekannt haben.