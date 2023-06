«Ein Gast hat mir gesagt: ‘Halten Sie doch die Schnauze’»

1 / 4 Zita Langenstein, Leiterin Weiterbildung Gastro Suisse, führt regelmässig betriebliche Trainings zum Umgang mit schwierigen Gästen durch. privat Das Passhotel Flüela Hospiz musste in letzter Zeit einiges über sich ergehen lassen, wie der Besitzer auf Facebook berichtet. Wildfremde Leute hätten nachts an der Tür gerüttelt, weil sie zur Toilette mussten. Oder sie picknickten auf dem Parkplatz und liessen den Abfall liegen. Privat Im Frühling teilte das Hotel Oeschinensee mit, dass wegen rüpelhafter Gäste das Restaurant den Sommer über geschlossen bleibe und nachher auf Selbstbedienung umstelle. Tamedia

Darum gehts Der Besitzer des Hotels Flüela Hospiz schreibt auf Facebook, die Gäste würden jedes Jahr frecher und rücksichtsloser.

Zita Langenstein, die bei Gastro Suisse den Bereich Weiterbildung leitet und selbst Trainings auch zum Umgang mit schwierigen Gästen durchführt, bestätigt das. Die Tendenz sei steigend.

Man müsse sich als Angestellter aber nicht alles bieten lassen. Bei Beleidigungen, Drohungen oder Lächerlich-Machen könne ein Gast auch des Lokals verwiesen werden.

Wirte berichten von Gästen, die eine Zumutung sind. Laut, schmutzig oder mit überrissenen Forderungen und Erwartungen. Zuletzt der Besitzer des Passhotels Flüela Hospiz. Und vor wenigen Monaten das Berghotel Oeschinensee.

Tatsächlich würden Seminare zum Thema rüpelhafte und unfreundliche Gäste vermehrt nachgefragt, sagt Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer. Wenngleich solche Ausfälligkeiten zum Glück die Ausnahme seien. Zita Langenstein ist Verantwortliche für Weiterbildung beim Verband Gastro Suisse und führt selbst Seminare und betriebliche Trainings zu schwierigen Gästen durch. Im Interview sagt sie, wie man als Service-Angestellte damit umgeht und welches ihr schwierigstes Erlebnis war.

Frau Langenstein, die Gäste werden immer frecher und fordernder, hört man. Stimmen Sie dem zu?

Ja. Ich bin ausgebildeter Butler. Auch an der Butler-Schule heisst es, dass die Tendenz steigend ist. Schwierige Kunden-Situationen nehmen zu, auch im Detailhandel oder bei den Coiffeuren.

Warum ist das so?

Positiv ausgedrückt kann man sagen, dass der Kunde selbstbewusster geworden ist und klarer sagt, was er will. Wir sprechen hier aber von einer kleinen Anzahl von Gästen. Der Grossteil der Gäste ist verständnisvoll, dankbar und enorm wertschätzend.

Was fordern die Gäste, was nicht geht?

Ein Gast versteht etwa nicht, wenn ein bestimmtes Produkt nicht auf der Karte ist, welches er schon einmal dort gegessen hat. Oder dass er sein eigenes Sandwich nicht im Restaurant essen kann. Oder ein Stammgast möchte einen Tisch reservieren, das Restaurant ist aber schon ausgebucht. Es kommt auch vor, dass ein Gast droht, wenn er das Wasser zum Essen bezahlen müsse, würde er eine negative Rezension machen. Oder wenn er keine Reduktion auf die Rechnung erhalte, komme er nie wieder.

Wie reagiert man da?

Eine Fachkraft mit Erfahrung wird dem Gast auf Augenhöhe begegnen, den Namen aufnehmen, eine Alternative anbieten, und wenn diese nicht akzeptiert wird, mit dem Satz abschliessen: «Wir bedauern, dass wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen konnten.» Handelt es sich hingegen um einen Mitarbeitenden mit noch wenig Erfahrung, ist er oder sie verständlicherweise schnell überfordert und zieht am besten den Vorgesetzten bei.

Was war für Sie die schwierigste Situation mit einem Gast?

Einer hat mir einmal gesagt: «Jetzt halten Sie doch die Schnauze.» Ich habe ihm in die Augen geschaut und nichts gesagt. Das ist noch nicht so lange her und ich habe mittlerweile ein gewisses Alter und viel Erfahrung. Für einen jungen Menschen sind solche Situationen eine echte Herausforderung. In jüngeren Jahren bin ich manchmal weinend nach Hause gegangen. Man sucht dann die Schuld auch bei sich, das kann einen fertig machen.

Es gibt ohnehin zu wenig Personal – macht das den Beruf noch unattraktiver?

Nicht unbedingt. Wenn man es erlebt, einen Kunden in einer schwierigen Situation beruhigen zu können und zur Umkehr zu bewegen, dann ist das eines der schönsten Erlebnisse, die man haben kann. In schwierigen Momenten kann ich mich beweisen. Nicht dann, wenn alles perfekt läuft. Aber ja, die Anforderungen an den Beruf sind gestiegen.

Was ist der grösste Fehler, den man als Service-Mitarbeitende machen kann?

Wenn man auf den Gast reagiert und sich wehrt. Wenn man etwa zurückgibt und sagt: «Sicher nicht, gehts eigentlich noch.» Dann gibt ein Wort das andere. Auf Wortgefechte mit dem Gast darf man sich nicht einlassen, besser den Vorgesetzten holen. Doch in der Praxis kommt es eben doch vor, dass ein Angestellter sich wehrt. Das darf er auch, wenigstens einmal im Leben. Das tut der Seele gut.

Wo ist die Grenze dessen, was man sich von Gästen bieten lassen muss?

Persönliche Beleidigungen, Drohungen und ein Lächerlich-Machen der Mitarbeitenden sind mit Sicherheit grenzwertige Verhaltensweisen. In so einem Fall kann es passieren, dass der Gastro-Unternehmer oder die -Unternehmerin den Gast bittet, das Lokal zu verlassen.