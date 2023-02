Seltene Erden in Schweden :

Seltene Erden in Schweden : Ein Gebäude nach dem anderen – Dorf muss wegen des Bergbaus umziehen

1 / 5 Kiruna im Norden Schwedens mit ihrer terrakottafarbenen Kirche im Vordergrund: Wegen des Bergbaus muss die Stadt umsiedeln. imago images/Ragnar Th. Sigurdss Die Kirche soll im 2026 auf Anhänger verladen werden und an einen neuen Standort in der Nähe des örtlichen Friedhofs gebracht werden. IMAGO/Panthermedia Die Kirche von Kiruna sei nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde, sagt Pfarrerin Lena Tjärnberg. IMAGO/Panthermedia

Darum gehts Im Norden von Schweden ist das bislang grösste in Europa bekannte Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt worden.

«Ohne Bergbau gibt es keine elektrischen Autos», erklärte LKAB-Chef Jan Moström.

Für die Stadt Kiruna bedeutet der Fund aber, dass sie nun fast komplett umsiedeln muss.

Erst vor knapp zwei Wochen kündigte das schwedische Bergbauunternehmen LKAB den Fund des grössten bekannten Vorkommens Seltener Erden in Europa an. «Das sind gute Nachrichten, nicht nur für LKAB, die Region und die schwedische Bevölkerung, sondern auch für Europa und das Klima», erklärte in dem Moment Vorstandschef Jan Moström. Nun, nicht alle Bewohner und Bewohnerinnen freuen sich wie der LKAB-Chef – rund 6000 Menschen müssen wegen des Erzabbaus einige Kilometer weit umziehen.

Mit einem Drittel der Bevölkerung werden auch zahlreiche Gebäude umgesiedelt, die Aktion gilt als das extremste Umsiedlungsprojekt der Welt. Unter den vielen Bauten, die bis 2026 an einem neuen Ort verlegt werden, gehört die Kirche von Kiruna, eine märchenhafte, terrakottafarbene Holzkonstruktion aus dem Jahr 1912. Das etwa 600 Tonnen schwere Gebäude soll auf Anhänger verladen und an einen neuen Standort in der Nähe des örtlichen Friedhofs gebracht werden, wie der «Guardian» berichtet.

Lebensweise der indigenen Bevölkerung bedroht

Die Stadt droht bereits seit viele Jahren, durch die Senkungen der örtlichen Eisenmine, verschluckt zu werden. Im Spital sind bereits Risse entstanden, eine Schule gilt bereits als nicht mehr sicher. Die Umsiedlungspläne sind daher nicht neu. «Wir sind mehr als froh, dass die Kirche umziehen kann», sagt die Pfarrerin Lena Tjärnberg. «Natürlich weiss ich, dass die Leute traurig sind.» Die Kirche von Kiruna sei nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein Treffpunkt für die ganze Gemeinde.

Die Verlegung der Stadt bedrohe zudem die Lebensweise der Samen, des indigenen Volkes im Norden Schwedens, berichtet die britische Zeitung weiter. Bereits Jahrhunderte bevor das Bergbauunternehmen mit dem Abbau von Seltenerdelementen begann, trieben die Samen in den arktischen Gebieten Rentierzucht. Jetzt befürchten sie, dass die Tiere, die bereits durch die Klimakrise Mühe haben, Nahrung im Winter zu finden, noch stärker unter Druck geraten.

Die Auswirkungen der Umsiedlung werden alle in Kiruna zu spüren bekommen. Viele Menschen werden erleben müssen, wie ihr Haus abgerissen wird, sagt Nina Eliasson, die Leiterin der Planungsabteilung in der Gemeinde. Der Ort, an dem sie aufgewachsen sind, wird für immer verschwinden.