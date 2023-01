«Ein Vergewaltiger sollte nicht im Frauengefängnis sitzen»

Transfrau Isla Bryson : Verurteilter Vergewaltiger landete nach Umwandlung in Frauengefängnis

In Schottland sollte eine Frau, die vor ihrer Geschlechtsumwandlung als Mann zwei Frauen vergewaltigte, in ein Frauengefängnis gesteckt werden. Doch nach einem öffentlichen Aufschrei krebste Regierungschefin Nicola Sturgeon zurück.

… Isla Bryson und will die Strafe in einem Frauengefängnis absitzen.

Eine wegen Vergewaltigung von zwei Frauen vor ihrer Geschlechtsangleichung verurteilte trans Frau wird nach vehementen Protesten nicht in Schottlands einzigem reinen Frauengefängnis untergebracht. «In Anbetracht der verständlichen Bedenken der Öffentlichkeit und des Parlaments kann ich bestätigen, dass die Gefangene nicht in Cornton Vale inhaftiert wird», sagte Regionalchefin Nicola Sturgeon am Donnerstag im schottischen Parlament. «Ich hoffe, das wird die Öffentlichkeit beruhigen.»

Isla Bryson war erst am Dienstag von einem Gericht in Glasgow für schuldig befunden worden, in den Jahren 2016 und 2019 zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Das Strafmass soll im Februar verkündet werden. Die 31-Jährige hatte im Prozess erklärt, sich als 29-jähriger Mann im Jahr 2020 dazu entschlossen zu haben, vom männlichen Geschlecht zum weiblichen überzugehen. Zu diesem Zeitpunkt war Bryson, die damals noch Adam Graham hiess, bereits wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Sie gab an, derzeit Hormone zu nehmen und sich einer Operation für eine komplette Geschlechtsangleichung zur Frau unterziehen zu wollen. Früher hatte Bryson als Adams einen kahlrasierten Schädel und Gesichtstattoos im Stil von Mike Tyson.