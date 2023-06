Unfall in Altdorf: Auto landet auf dem Dach

Kurz vor sieben Uhr morgens fuhr am Donnerstag eine Autolenkerin auf der Eygasse in Altdorf im Kanton Uri in Richtung Industriestrasse. Sie kollidierte laut der Medienmitteilung des Kantons Uri vom Donnerstagabend mit einem Geländerpfosten, der sich am rechten Fahrbahnrand befindet.