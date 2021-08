Die Passione Engadina war ein Gipfeltreffen von über 100 legendären italienischen Autos

Mehr als 30 Ferrari

Ebenfalls von zeitloser Schönheit und das wohl teuerste Auto, das an der Rallye durch die Bündner Bergwelt mitfuhr, dürfte dieses Jahr wohl ein Ferrari 250 California Spyder der «Turning Wheel Collection» der Ostschweizer Unternehmerfamilie Stieger gewesen sein. Schon Alain Delon fuhr in den 60er-Jahren den offenen Zweitürer aus Maranello. Heute werden je nach Zustand und Vorbesitzer zweistellige Millionenbeträge für den Italiener bezahlt.

Selten, teuer und legendär

In dieser Liga dürfte sich auch der Alfa Romeo 6C 2500 SS des bekannten italienischen Alfa-Romeo-Sammlers Corrado Lopresto bewegen. Für ihn gehört der elegante schwarze Klassiker aus den 40ern zu den schönsten Oldtimern aller Zeiten. Mindestens ebenso berühmt ist der Schweizer Oldtimer-Sammler Albert Spiess. Obschon er vor allem für seine Lamborghini- und Aston-Martin-Kollektion bekannt ist, nahm er für diesen Anlass einen gelben Ferrari F50 aus seiner Garage.

Aber auch neuere Modelle der Kategorie «Kessel Tribute» (so hiess die Kategorie der neuen Sportwagen an der Rallye) zogen die Blicke auf sich. So waren gleich zwei Ferrari Monza SP2 dabei.