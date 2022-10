Wildpark Bruderhaus: «Ein Glück, dass Artemis und Baldur gleichzeitig gehen konnten»

Die beiden Wölfe Artemis (13) und Baldur (12) sind am Montagmorgen im Tierpark Bruderhaus in Winterthur eingeschläfert worden. Am Wochenende habe sich der Gesundheitszustand der Wölfe rapide verschlechtert, teilte der Tierpark am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Die Tiere hätten sich in ihren Unterschlupf zurückgezogen und mussten dort von den Pflegern eingeschläfert werden.