Problemloser Sieg - Ein gnadenloser Novak Djokovic steht in Wimbledon im Viertelfinal

Mit Freudensprüngen in den Viertelfinal. Novak Djokovic spielt sackstark und sichert sich in Wimbledon mühelos den Einzug in die nächste Runde.

Topfavorit Novak Djokovic rauscht in Wimbledon ohne grosse Mühe in den Viertelfinal. Der Weltranglistenerste aus Serbien, konnte in diesem Jahr schon die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewinnen und ist heiss auf seinen dritten Wimbledonsieg in Folge. Er spielte am Montag den chilenischen Sandplatzspezialisten Cristian Garin mit 6:2, 6:4, 6:2 zu Grunde und zog in seinen 50. Viertelfinal auf Major-Ebene ein. Dort trifft Djokovic auf Marton Fucsovics aus Ungarn.