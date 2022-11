Sensationsfund: Phillip Metzler findet 3000 Jahre alte Pfeilspitze

Phillip Metzler (41) ist Hobby-Goldwäscher und wohnt in Walzenhausen (AR). Am 4. September stiess er beim Goldwaschen im Fluss Urnäsch, der durch das Appenzeller Hinterland fliesst, auf den ersten bronzezeitlichen Fund im Appenzell Ausserrhoden. Nämlich eine kleine Pfeilspitze aus Bronze , die durch eine wissenschaftliche Abklärung im Amt für Archäologie Thurgau auf die Spätbronzezeit datiert wurde. «Das vorchristliche Projektil ist rund 3000 Jahre alt», heisst es in der Medienmitteilung des Kantons vom 15. November.

Damit ist diese Pfeilspitze der erste Beweis, dass mindestens ein Mensch in der Bronzezeit durch Appenzell Ausserrhoden gezogen ist. Auf der Suche nach einem historischen Fund für die Archäologie war Phillip Metzler jedoch nicht. «Mir wäre ein zehn Gramm Goldnugget lieber gewesen, die Pfeilspitze ist aber auch in Ordnung; so haben die Wissenschaftler Freude», sagt der Walzenhauser scherzend zu 20 Minuten.

Die erste und einzige seiner Art im Appenzell Ausserrhoden

Gefunden hat der Baupolier die Spitze in einer Ritze zwischen zwei Felsen. Am gleichen Ort, an dem er eine Woche zuvor ein 1,5 Gramm schweres Goldnugget gefunden hat. «Ich sah plötzlich diese Pfeilspitze und etwas Gold am Sieb-Boden und wusste sofort, dass diese uralt sein muss.» Bewusst, um was für einen speziellen Fund es sich dabei handelt, war dem 41-Jährigen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Da er beruflich mit einem an Archäologie interessierten Mann im Kontakt stand, wandte er sich mit der Entdeckung an ihn.