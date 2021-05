VW Golf Country - Ein Golf für alle Fälle

Der VW Golf Country stach von Anfang an aus der Baureihe hervor, nicht zuletzt, weil er jeden anderen Golf um rund 15 cm überragte. Aber das war nicht der einzige Grund, warum die als «Montana» vorgestellte Studie auf dem Genfer Autosalon 1989 auffiel. Äusserlich sah der Golf Country nämlich wie ein richtiger Geländewagen aus, mit Kuhfänger, aussenliegendem Reserverad und allem was noch dazu gehörte. Die Reaktion war so positiv, dass man in die Serienproduktion ging. Um den Golf höher zu legen, arbeitete VW mit Steyr-Daimler Puch in Österreich zusammen. Mit 425,5 cm Länge, 170,5 cm Breite und 155,5 cm Höhe wirkte der Golf hochbeinig, tatsächlich ist ein moderner VW ID3 fast gleich gross und sogar noch etwas höher.

Kein richtiger Geländewagen

Teurer als andere VW Golf

Gleiches Fahrgefühl

Der Einstieg ist natürlich eher ein Aufstieg, mit der Kraxelei, wie sie mancher «richtige» Geländewagen erfordert, hat das aber nichts zu tun. Innen fühlt sich der Golf Country an wie seine Serienbrüder und genauso einfach gestaltet sich auch die Bedienung. Die Bedienungskräfte liegen auf gewohnt niedrigem Niveau, der Golf Country fährt sich kaum anders als ein normalhoher Golf. Zwar mag er etwas mehr wanken in Kurven, aber der Unterschied ist gar nicht so gross wie erwartet. Auch die Fahrleistungen gehen in Ordnung, untermotorisiert fühlt man sich trotz über 1,2 Tonnen, welche die 98 Pferdestärken sicherlich fordern, nicht.



Zwar konnten fast so viele Golf Country abgesetzt werden wie geplant, doch mehr als 7735 Golf Country liessen sich bis Dezember 1991 trotzdem nicht absetzen, er blieb ein Exote in der Millionen-Baureihe und beim Nachfolger gab es keine Country-Version mehr. Darum fällt ein Exemplar heute auch doppelt so stark auf im Verkehr und dies nicht nur wegen der Höhe.