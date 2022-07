Generation Arbeitsverweigerung: Ein Grieche arbeitet pro Jahr mehr als ein Schweizer 

Erwerbstätige in der Schweiz arbeiten immer weniger. Verglichen mit anderen Ländern ist die Arbeitsleistung der Schweizer im Mittelfeld. Was ist am Mythos der hohen Schweizer Arbeitsmoral noch dran? Experten ordnen ein.

1 / 5 Die Generation Z arbeitet Teilzeit. Das ist einer der Gründe, warum sich die Jahresarbeitszeit eines Erwerbstätigen in der Schweiz seit 1950 um über ein Drittel reduziert hat: Velokurier in der Stadt. Getty Images Die Schweiz hat europaweit die höchste Erwerbsquote und ebenso die höchste Teilzeitquote. Das gleicht sich wieder aus: Bei den jährlich geleisteten Arbeitsstunden ist sie verglichen mit anderen Ländern Mittelmass. Getty Images Der Teilzeittrend hängt auch damit zusammen, dass immer mehr Paare Erwerbs- und Familienarbeit untereinander aufteilen. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Die Erwerbstätigen in der Schweiz haben 1950 noch 2400 Stunden pro Jahr gearbeitet. Heute sind es 1500 Stunden. Auch die Wochenarbeitszeit hat sich stark reduziert.

International ist die Arbeitsleistung der Schweiz im Mittelfeld. Das hat damit zu tun, dass in der Schweiz viel mehr Personen Teilzeit arbeiten als in anderen Ländern.

Die hohe Schweizer Arbeitsmoral sei teilweise ein Mythos, sagt Daniel Kopp von der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF. Es komme auf den Blickwinkel an.

Regula Bühlmann vom Gewerkschaftsbund sagt: «Wer Teilzeit arbeitet, leistet mehr pro Stunde.»

Der Stresspegel ist hoch, doch die effektive Arbeitsleistung ist in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden. Hat ein Erwerbstätiger in der Schweiz 1950 noch 2500 Stunden pro Jahr gearbeitet, sind es heute noch 1500 – eine Abnahme um 37,5 Prozent. Das zeigt eine Studie der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH zum Rückgang der Arbeitszeit. Die Studie ist von 2017, doch an der grundsätzlichen Aussage hat sich nichts verändert.

Die Gründe:

Ferien und Feiertage: In den Fünfzigerjahren hatte eine arbeitende Person durchschnittlich Anspruch auf eineinhalb Wochen Ferien pro Jahr. Heute sind es fünf Wochen Ferien. Feiertage gab es damals fünf, heute sind es 9,5.

Wochenarbeitszeit: Pro Woche arbeiten wir heute in einem Vollzeitpensum etwa zehn Stunden weniger als Mitte des vergangenen Jahrhunderts. In den Fünfzigerjahren betrug die wöchentliche Arbeitszeit im Schnitt 48,4 Stunden. In manchen Branchen deutlich mehr, im Baugewerbe und in der Gastronomie arbeiteten die Leute zwischen 55 und 60 Stunden. Heute beträgt die mittlere Wochenarbeitszeit pro Vollzeitstelle 42 Stunden.

Teilzeitpensen: Die Schweiz ist heute Teilzeitspitzenreiterin im internationalen Umfeld. 39,4 Prozent arbeiten in Teilzeitpensen zwischen 50 und 100 Prozent. Diese Teilzeitquote ist deutlich höher als in fast allen anderen Ländern. Ausnahme sind die Niederlande (43,4 Prozent). In Deutschland beträgt sie 29,6 Prozent. In Italien, Spanien und Frankreich sind es zwischen zehn und 20 Prozent, die Teilzeit arbeiten.

Haben die Schweizer ihre Arbeitsmoral verloren? Ja, das war einmal. Heute dominieren Freizeit und Lebensqualität. Keineswegs. Der Schweizer schleppt sich auch noch mit Fieber zur Arbeit. Wir sind bei einem gesunden Mittelmass angelangt.

Die Schweiz hat zwar die höchste Erwerbsquote in Europa, jedoch gleichzeitig auch die höchste Teilzeitquote (siehe Grafiken). Dies führt dazu, dass die Arbeitszeit pro Jahr und Person insgesamt etwa gleich hoch ist wie zum Beispiel in Frankreich, obwohl dort 2002 die 35-Stunden-Woche eingeführt wurde.

Ist also die vielbeschworene Schweizer Arbeitsmoral ein Mythos? Teilweise schon, wie Daniel Kopp, Arbeitsmarktökonom bei der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH, sagt. Es komme auf den Blickwinkel an. Betreffend Anzahl geleisteter Arbeitsstunden sei die Schweiz «nur» im vorderen Mittelfeld, weil die Teilzeitquote sehr hoch sei, vor allem unter Frauen (61,5 Prozent, bei Männern 19,8 Prozent). Deshalb sei die Jahresarbeitszeit pro erwerbstätige Person sogar in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland höher als in der Schweiz.

Allerdings, sagt Daniel Kopp, sei eine Vollzeitstelle in der Schweiz auch mit mehr Arbeit verbunden. Wer etwa in Norwegen und Dänemark 100 Prozent arbeite, leiste gleich viele Wochenstunden wie ein 90 Prozent Erwerbstätiger in der Schweiz, nämlich 38. Die Differenz von vier Stunden könne ins Gewicht fallen – und sei womöglich mit ein Grund, warum in der Schweiz weniger Leute Vollzeit arbeiten, sagt Kopp. Es ist schlicht strenger.

«Teilzeitler leisten mehr pro Stunde»

Regula Bühlmann, Zentralsekretärin beim schweizerischen Gewerkschaftsbund, weist darauf hin, dass Teilzeitarbeit keineswegs geringere Leistung bedeute: «Wer Teilzeit arbeitet, erledigt pro Stunde tendenziell mehr als jemand im Vollzeitpensum.» Weil mehr Frauen erwerbstätig seien als früher, sei auch die Produktivität in der Schweiz trotz Teilzeittrend gestiegen.

«Teilzeiterwerbstätigkeit hat nichts mit mangelnder Arbeitsmoral zu tun», sagt Bühlmann. Sondern sie sei die individuelle Lösung für das Problem, dass Betreuungs- und Sorgearbeit in der Schweiz mehrheitlich unbezahlt von Frauen übernommen werde. Durch Teilzeitarrangements und die Integration der Frauen ins Erwerbsleben sei die Arbeitsleistung insgesamt nicht etwa gesunken, sondern die bezahlte Arbeit werde auf mehr Schultern verteilt.