Toni Brunner, Thomas Aeschi und Thomas Matter flogen für Nati-Spiel nach Katar

Breel Embolo schiesst die Nati zum Sieg über Kamerun. Drei SVP-Politiker haben das Spiel in Katar im Stadion gesehen. SRF

Darum gehts Rund 1500 Fans haben das Eröffnungsspiel der Nati an der Fussball-WM in Katar im Stadion verfolgt.

Darunter auch drei SVP-Politiker: Toni Brunner, Thomas Matter und Thomas Aeschi sind für das Spiel nach Katar geflogen.

Aeschi zeigt sich von Land und Leuten begeistert. Die Menschenrechtslage habe sich verbessert und ein Boykott der WM sei scheinheilig.

Sichtlich gut gelaunt und mit einem Pappbecher in der Hand klatscht der ehemalige SVP-Nationalrat Toni Brunner mit einer Arbeiterin ab, bevor er mit SVP-Nationalrat Thomas Aeschi und seinem Amtskollegen Thomas Matter in den bereitstehenden Bus steigt: Diese Szene spielte sich am Samstagabend in Katar ab.

«Wir sind gemeinsam nach Katar geflogen, um das Spiel der Nati zu sehen», bestätigt Aeschi auf Anfrage von 20 Minuten. Drei SVP-Politiker, die zum Vergnügen in einen muslimischen Wüstenstaat fliegen? «Uns ging es in erster Linie um den Fussball und auch darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Diskussionen rund um den Boykott der Weltmeisterschaft», sagt Aeschi. «Die WM zu boykottieren, gleichzeitig aber immer mehr katarisches Öl und Gas zu kaufen, das ist schlicht scheinheilig.»

«Menschenrechtslage hat sich verbessert»

Angesprochen auf die Menschenrechtsverletzungen, die erwiesenermassen während des Baus der Stadien stattgefunden haben, sagt Aeschi: «Gerade weil die Weltmeisterschaft in Doha stattfindet, hat sich die Menschenrechtslage in Katar seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 kontinuierlich verbessert und kann sich heute sicherlich mit der Menschenrechtslage in früheren WM-Staaten wie Russland, Brasilien oder Südafrika messen.»

Für das Land und die Organisation des Grossanlasses findet er denn auch nur lobende Worte: «Alles ist top organisiert und die Stimmung war hervorragend. Die Menschen hier sind sehr gastfreundlich.» Auch von «gekauften Fans» habe Aeschi im Stadion nichts mitbekommen. «Die Menschen, die wir im Stadion getroffen haben, waren alle echte Fans.»

Übernachten im Zelt

Übernachtet hat Aeschi in einer Zeltstadt nördlich von Doha, die extra für die WM erstellt wurde: «Ich habe über die offizielle «Hayya»-App eine Unterkunft gebucht. In den Zelten gab es Betten, die sanitären Anlagen teilt man sich.» Die Kosten für eine Übernachtung im Zelt belaufen sich gemäss der App auf rund 200 Franken pro Nacht, bezahlt hat der SVP-Politiker die Unterkunft aus eigener Tasche.

Auch mit der lokalen Bevölkerung seien Aeschi, Matter und Brunner in Kontakt getreten: «Katar ist ein unglaublich globalisiertes Land, wir haben Menschen aus aller Welt getroffen. Die Katarer selber sind sehr gut ausgebildet und die Einheimischen sind sehr aufgeschlossen. Wir haben ein grossartiges Land erlebt und auch die Fifa ist zu loben für die Organisation dieses Anlasses. Fussball verbindet und wir finden es super, dass die WM erstmals im arabischen Raum ausgerichtet worden ist.»

Am Sonntag ging es für das Trio dann wieder nach Hause, für Aeschi und Matter beginnt am Montag die Wintersession in Bern. Dann spielt auch die Nati wieder und Sympathisantinnen und Sympathisanten der SVP können das Spiel an einem Public Viewing mit Gleichgesinnten verfolgen (siehe unten).



SVP-Public-Viewing im «The Urban» Die SVP der Stadt Zürich und die SVP des Kantons Zürich organisieren am Montag ein Public Viewing für die Spiele Brasilien – Schweiz und Portugal – Uruguay im «The Urban» in Zürich. «Gerade in der aktuellen, angespannten Zeit wollen sich die Menschen treffen, sich austauschen und dazu gehöre gerade auch das gemeinsame Erlebnis, die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-WM mit Freude und im geselligen Rahmen zu verfolgen», heisst es in einer Mitteilung. Das Lokal öffnet um 16.30 Uhr, das erste Bier ist offeriert.