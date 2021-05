EV Zug als möglicher Schweizer Meister – Polizei appelliert an Fans

Nun braucht es noch zwei Siege in der Finalserie gegen Servette, und Zug ist Meister. Die Polizei sagte auf Anfrage: «Wir appellieren an die Vernunft und die Eigenverantwortung der Fans sowie die Solidarität gegenüber dem Rest der Bevölkerung. Es ist uns absolut bewusst, dass ein möglicher Meistertitel enorme Emotionen auslöst. Trotzdem gilt es, die geltenden Schutzbestimmungen einzuhalten. Also Schutzmasken tragen und die Mindestabstände einhalten. Wenn gefeiert wird, dann bitte in Kleingruppen.»

So feierten die Fans des EVZ am Samstag den Finaleinzug vor der Bossard Arena.

1998, als der EV Zug zum ersten und bisher einzigen Mal Schweizer Meister wurde, war Corona noch ein Bier. Die Zuger Titelhelden präsentierten sich ihren Fans an den Meister-Feierlichkeiten etwa auf dem Balkon des Hotel Löwen am Landsgemeindeplatz, auf dem ein dichtes Gedränge herrschte. Und seither wartet Zug auf den zweiten Meistertitel.

Nun ist er zum Greifen nah. Nur noch zwei Siege gegen Servette in der Finalserie braucht es, schon am Freitag könnte es feststehen, allenfalls auch erst am Sonntag oder am Dienstag, man weiss es noch nicht. Fest steht aber jetzt schon: Eine Meisterfeier wie damals vor 23 Jahren auf dem Landsgemeindeplatz, eine solche wird es weder am Freitag noch an einem anderen Tag geben. Wegen Corona.