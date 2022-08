Russlands Angriff : Ein halbes Jahr Krieg – wo steht die Ukraine und wann endet der Wahnsinn?

1 / 1 Panzer auf Prachtstrasse: Ein Kind klettert auf dem Chreschtschatik-Boulevard in Kiew auf einem eroberten Panzer. Anlass ist der Unabhängigkeitstag: Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine im Zuge des Zusammenbruchs der UdSSR ihre staatliche Unabhängigkeit. REUTERS

Darum gehts Die Ukraine begeht heute ihren Unabhängigkeitstag – heute sind es auch genau sechs Monate seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sie.

Wie sieht die Bilanz des Krieges nach einem halben Jahr aus? Was ist kurz- und langfristig zu erwarten?

Osteuropa-Wissenschaftler André Härtel meint: «Waffenstillstandsverhandlungen in diesem Jahr liegen im Bereich des Möglichen.» Optimistisch ist er dennoch nicht.

«Russland kann den Krieg sehr viel länger durchhalten als die Ukraine» – Herr Härtel, stimmt diese Aussage vom Frühjahr noch?

Ja, sie stimmt noch bedingt. Wir haben viele Phasen gesehen, in denen die Ukraine eher in der Defensive war. Derzeit sehen wir eine Phase, in der sie stärker aus der Offensive zu agieren scheint. Doch diese Phasen wechseln sich ab und der Krieg dauert an. In dem halben Jahr sind aber einige Unsicherheitsfaktoren für den künftigen Kriegsverlauf dazu gekommen.

Welche Unsicherheiten sind das?

Für die Ukraine vor allen Dingen die Waffenlieferungen. Diese halten zwar an, aber nicht in dem Umfang, wie es die Ukraine für eine erfolgreiche Gegenoffensive bis zum Herbst und dem Anbruch der Regenzeit bräuchte. Dazu kommt der wirtschaftliche Faktor. Viele Ökonomen sagen, dass die monatliche Budgethilfe der EU in Milliardenhöhe keine Angelegenheit von Jahren sein kann. Und schliesslich dürfte auch in der Ukraine ein Demoralisierungseffekt einsetzen, ein Punkt, an dem man begreifen wird, dass das ein sehr langfristiger Krieg ist. Denn Russland ist zur Zermürbung mehr als fähig.

«Russlands Kriegsführung war eine reine Katastrophe.» André Härtel

In der ukrainischen Hauptstadt sind auf den Tag der Unabhängigkeit alle öffentlichen Zusammenkünfte untersagt. Es werden verstärkte russische Angriffe befürchtet. REUTERS

Aber auch Russlands Truppen erscheinen zermürbt.

Ja. Die Truppen, die jetzt im Feld stehen, sind ermüdet und nicht mehr fähig zu Offensivaktionen, für die es derzeit weder einen Plan noch eine Strategie gibt. Doch Rekrutierungen oder eine Generalmobilmachung, die in diesem Krieg kaum mehr möglich erscheint, kosten Zeit – ein Faktor, der gegen Russland spricht. Ebenso wie seine bisherige Kriegsführung.

Was lässt sich nach sechs Monaten zu Russlands Kriegsführung sagen?

Sie war eine reine Katastrophe trotz der schieren militärischen Überlegenheit Russlands. Ausser Cherson hat man keine grössere Stadt erobert. Die einzigen Erfolge sind limitierte Zugewinne vor allem im Süden und die Schliessung des Korridors über Mariupol zur Krim. Das steht in keinem Verhältnis zum Einsatz: 80’000 Tote und Verletzte, die Schäden und der Materialverschleiss – vom Kosten-Nutzen-Verhältnis ein Desaster und ein Hinweis darauf, dass Russland eine Pause braucht. Aber eben: nur eine Pause. Russland kann den Konflikt noch Jahre lang fortführen.

«Die Sanktionen haben einen ökonomischen, aber noch keinen politischen Effekt» André Härtel

Der ukrainische Präsident Selenski am 23. August 2022 an einer Zeremonie zum Tag der Staatsflagge. via REUTERS

Wie effizient sind die Sanktionen gegen Russland nach einem halben Jahr?

Russland generiert aus dem Öl- und Gasgeschäft weiterhin sehr, sehr hohe Einnahmen. Und seine Waffenarsenale sind voll – auch wenn sich die Sanktionen angeblich bereits auf die russische Waffenproduktion auswirken. Man muss es immer wieder deutlich sagen: Die Sanktionen sind langfristig angelegt. Sie sollen die Kosten für den Krieg hochtreiben und dafür sorgen, dass Putins Kriegsführung erschwert wird, weil er deutlich weniger Waffen produzieren kann. So haben sie nach sechs Monaten sicherlich einen ökonomischen, aber keinen politischen Effekt. Es kann zwei bis drei Jahre dauern, bis der wirtschaftliche Einbruch so sichtbar wird, dass das auch für das politische Leben eindeutig Konsequenzen hat.

«Sollte die ukrainische Gegenoffensive scheitern, liegen Waffenstillstandsverhandlungen in diesem Jahr im Bereich des Möglichen.» André Härtel

Mörser an der Front in der Region Donezk. REUTERS

Wie stehen heute die Chancen auf einen Waffenstillstand?

Vor dem Ende der laufenden ukrainischen Gegenoffensive wird es dazu kaum kommen. Dabei hängt von dieser Offensive vieles ab. Sollte sie nicht erfolgreich sein, liegen Verhandlungen noch in diesem Jahr durchaus im Bereich des Möglichen – allerdings nicht im Rahmen von Friedensverhandlungen oder einer Formalisierung von Grenzverläufen. Mehr als ein temporärer Waffenstillstand dürfte dabei nicht herauskommen. Wir nennen das in der Politikwissenschaft den «Schatten der Zukunft»: Man hofft, die Atempause besser nutzen zu können als der Gegner, um sich auf die nächste Eskalation vorzubereiten.

Was ist der Stand bei der wichtigen Gegenoffensive?

Wir sind in der ersten Phase der Offensive. Die Ukraine wendet dabei eine Taktik an wie die Amerikaner im Golfkrieg 1991 bei der Operation «Desert Storm». Dabei wird das gegnerische Aufmarschgebiet – die Versorgungslinien und Waffendepots – von Präzisionswaffen mit hoher Reichweite ausgelöscht. Das passiert jetzt in der Region Cherson und auf der Krim, dem südlichen Aufmarschgebiet Russlands. In einer zweiten Stufe soll panzergestützte Infanterie die verbliebenen russischen Kräfte immer weiter aufrollen. Tatsächlich bin ich skeptisch, dass die Gegenoffensive sehr erfolgreich sein wird.

Wieso nicht?

Der Ukraine fehlt die Masse an Waffen, um ihre Strategie auf der gesamten, selbst im Süden Hunderte Kilometer langen Front umzusetzen. Man wird wohl noch einen symbolischen Erfolg erringen und Cherson zurückgewinnen können. Und die Russen, wenn sie denn nicht schlampig sind, werden ihre Waffen nach den jüngsten Angriffen möglichst auf der Breite der ganzen Front verteilen. Mit einer verbesserten Luftabwehr der Russen wird es für Kiew dann unglaublich schwierig, diese Strategie erfolgreich weiterzuführen.

«Etwa ein Verbundangriff aus Belarus auf Kiew. Dieses Ziel hat sich nicht verändert.» André Härtel

Ukrainische Soldaten auf einem BTR-Radpanzer in Kramatorsk, Region Donezk. REUTERS

Welche Rolle spielt der nahende Winter?

Eine grosse. Im Oktober beginnt die Regenzeit und Bodenoffensiven sind nicht mehr möglich und so werden sich die Russen eingraben. Bis die Böden im Januar zufrieren könnten die Russen so Fakten schaffen und den Status quo konsolidieren. Für die Ukraine wird das schwierig werden. Sie muss damit rechnen, dass die Waffenlieferungen des Westens abnehmen, gerade wenn es aufgrund der Witterung zu Kampfpausen kommt und der Konflikt über Wochen einschläft. Der Westen würde sich wohl an den Frontverlauf zunehmend gewöhnen und auch ukrainische Offensiven als unerwünschte Eskalation betrachten.

Womit rechnen Sie im kommenden Jahr?

Dass Russland nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und mit einer neuen Kriegstrategie den Konflikt neu entbrennen lässt. Etwa mit einem Verbundangriff aus Belarus, der sich ausschliesslich auf Kiew richtet. Dieses Ziel hat sich nicht verändert.

Ein Regierungswechsel in Kiew bleibt Moskaus Hauptkriegsziel?

Absolut. Ein Regimewandel in Kiew und die Zerschlagung der Ukraine bleibt strategisch das Ziel. Taktisch ist derzeit das Ziel, die Landgewinne zu konsolidieren und eine Atempause zu erhalten. Denn mehr als die Verteidigung der besetzten Gebiete kann man derzeit nicht stellen, es braucht neue Kräfte. Das erfordert Zeit – vielleicht ein, zwei Jahre oder auch nur über diesen Winter.

«Es wird für Russland immer schwieriger werden, sein Kriegsziel zu erreichen.» André Härtel

In Toretsk, Region Donetzk. REUTERS

Ihre langfristige Prognose: Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende - und welches?

Für Kiew wäre es ein sehr gutes Resultat, wenn sie nach diesem Krieg als freie Rest-Ukraine weiter existiert – und das dürfte der Fall sein, weil der Westen sie nicht fallen lassen wird. So wird es für Russland immer schwieriger werden, mit den Angriffen sein eigentliches Kriegsziel zu erreichen. Es dürfte nur kleine Zugewinne und vermutlich einige taktische Niederlagen geben. Dagegen wird sich die ukrainische Staatlichkeit mit westlicher Unterstützung weiter festigen, auch die Sicherheit wird zunehmen – aber der eigentliche Konflikt geht und besteht weiter, zumindest solange Putin herrscht.

Ewig wird der Mann nicht leben.

Aber mit ihm wird die Ideologie nicht sterben. Möglich, dass ein moderater Chef im Kreml den Anschluss an den Westen suchen wird – aber ich bezweifle stark, dass sich das politische System in Russland mittel- und langfristig verändert.

Osteuropa-Wissenschaftler André Härtel. SWP Dr. André Härtel von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist als Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien tätig. Die SWP berät die deutsche Regierung und den Bundestag, ebenso wie Wirtschaft und Medien in aussenpolitischen Fragen. Härtel hat jahrelang in der Ukraine gelebt und gearbeitet.