Iran : Ein halbes Jahrhundert nicht gewaschen – «schmutzigster» Mann der Welt ist tot

Am Sonntag verstarb der 94-jährige Amu Hadschi in der iranischen Provinz Fars.

Der Iraner Amu Hadschi ist tot. Am Sonntag starb der als «schmutzigster Mann der Welt» bekannt gewordene Mann im stolzen Alter von 94 Jahren in der südiranischen Provins Fars. Hadschi war durch seine fragliche Körperhygiene bekannt geworden, die davon geprägt war, sich über ein halbes Jahrhundert nicht zu waschen. Bereits im Januar 2014 berichtete 20 Minuten über den eigenwilligen Iraner.

Irna, eine staatliche Nachrichtenagentur, hatte diesbezüglich geschrieben, dass Hadschi überzeugt davon war, dass ihn Sauberkeit krank machen würde. Dennoch sollen ihn seine Nachbarn dazu gebracht haben, sich in einem Bad zu waschen. Das erste Mal seit Jahrzehnten, so die Agentur.

Er rauchte Tierkot

Im Dokumentarfilm «Das seltsame Leben des Amu Hadschi», wurde die Angst Hadschis vor der Körperpflege filmisch festgehalten. Einmal hätten ihn Jugendliche bedroht, sie würden ihn unter die Dusche stecken, aber er sei den Häschern «glücklicherweise entkommen». Meist schlief er in einem Loch im Boden, das einem offenen Grab nicht unähnlich ist. Bei feuchter Witterung nächtigte er in einem gedeckten Backsteinverschlag, den besorgte Dorfbewohner für ihn gebaut hatten.



Wenn er geraucht hatte, dann füllte er seine Pfeife, ein altes Abwasserrohr, am liebsten mit Tierkot von Pflanzenfressern. Wenn er Zigaretten geschenkt bekam, zündete er meist mehrere an, allerdings nicht zum Rauchen, sondern um Fliegen und Mücken zu verscheuchen. Der Rauch soll ihn auch vor Pilzen, die unter der Hautkruste gedeihen könnten, geschützt haben.