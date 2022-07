Social-Media-Druck: «Ein Handy ohne Internet gab mir Ruhe» – Tänzer Muhi nach Influencer-Award

Bei der 20-Minuten-Social-Media-Challenge BE CRAZY im Rahmen der Swiss Influencer Awards 2021 konnte sich Muhammed Kaltuk mit seinem Tanzvideo nominieren und ging in der Kategorie «Swiss Influencer Newcomer» an den Start für einen der begehrten Preise. «Ich kenne bisher keine Influencerinnen oder Influencer in der Schweiz, die oder der mit Tanz gesellschaftskritische wie auch politische Kunst macht.

Deshalb dachte ich, dass es cool wäre, der Erste zu sein, und habe mich beworben», so der Basler. Am Ende musste er sich gegen Marion Reber geschlagen geben. Die sozialen Netzwerke sind allerdings weiterhin ein wichtiger Teil seines Lebens – insbesondere in Bezug auf seine Karriere als Profi-Tänzer.