Die Burgstrasse in Thun ist viel befahren. An dieser Lage Alterswohnungen zu planen, tönt gewagt. Die Architektin Alexandra Bonazzi Hofschneider löst die Aufgabe raffiniert: Mit einer Betonfassade schützt sie das Haus gegen die Verkehrsachse und öffnet es nach innen. So schafft sie einen grosszügigen, begrünten Innenhof und eine teilweise blickdurchlässige Betonhülle: «Die Räume geben den Blick nach aussen frei, ohne von aussen Einsicht zu bieten», sagt die Architektin.

Für diese Generation wollte sie an diesem zentralen Ort eine Lebensumgebung schaffen, die einerseits einlädt, am öffentlichen Geschehen teilzunehmen – die historischen Altstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt. «Andererseits schaffen wir mit dem Entwurf im Schatten des Verkehrslärms eine Oase mit grünen Aussenbereichen und grossartigen Ausblicken auf die Stadtkirche, das Schloss und die Berge», sagt Alexandra Bonazzi Hofschneider.

Damit beginnt an der Burgstrasse 2 ein neues Kapitel. Anstelle der einstigen Tankstelle entsteht am Puls der Stadt neuer Lebensraum für die ältere Generation. Das Spital Thun, ebenfalls direkte Nachbarin, stieg als Bauherrin in das Projekt ein. Auf drei Stockwerken hat es nun Platz für insgesamt 27 Seniorinnen und Senioren in betreuten Wohngemeinschaften.