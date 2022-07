Formel 1: George Russell sprintet nach Crash zur Hilfe und wird disqualifiziert

Aus der Perspektive der Zuschauer in Silverstone: der Horror-Crash von Alfa-Pilot Zhou.

Es waren bange Minuten am Sonntagnachmittag auf der Formel-1-Rennstrecke in Silvestone. Nur wenige Sekunden nach dem Start war im Fernseher zu sehen, wie ein Alfa-Sauber-Auto auf dem Kopf durchs Kiesbett flog. Das Rennen wurde umgehend unterbrochen. Die anschliessenden Wiederholungen liessen Formel-1-Fans den Atem stocken. Der chinesische Alfa-Pilot Guanyu Zhou wurde von Mercedes-Fahrer George Russell touchiert, das Auto überschlug sich, schoss kopfüber von der Strecke und über den Reifenstapel in die Fangzone.