«Traum-Mätsch» am Sonntag: «Ein Highlight, das es einmal im Leben gibt»

Etwas mehr als 2200 Menschen leben in Urnäsch. Um die 2100 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Sonntag auf dem Sportplatz Feld in der idyllischen Appenzeller Gemeinde erwartet. «Die provisorische Tribüne mit 2000 Plätzen ist ausverkauft», so FC-Urnäsch-Präsident Philipp Brandenberger. Wer kein Ticket ergattern konnte, sieht das Spiel auf «blue Zoom» live im Free-TV.