Umfrage zu Wahlen: SVP legt zu, Grüne verlieren, SP muss kämpfen

Die Zürcher haben bereits Mitte Februar gewählt. Politologe Lukas Golder von gfs Bern schätzte für 20 Minuten ein, was das für die nationalen Wahlen bedeutet.

Das zeigt die aktuelle Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia in Zusammenarbeit mit LeeWas.

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament.

Für Politologe Daniel Kübler von der Uni Zürich zeigen diese Resultate, was sich nach den Zürcher Wahlen schon abgezeichnet hat. «Einen so starken Zuwachs wie jenen der Grünen von 2019 zu halten, ist immer schwierig.» Der Politologe erklärt anhand von sechs Punkten, was bis im Herbst noch passieren kann.