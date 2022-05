Bern : «Ein Höllenlärm» – SRG-Storen verursachen Anwohnern eine schlaflose Nacht

Anwohner der Giacomettistrasse in Bern beschwerten sich in der Nacht zum Dienstag über Lärm. Die automatischen Storen des SRG-Gebäudes spielten verrückt – weil diese vermutlich blockiert waren, wurden mehrere Anwohner geweckt.



Man könnte meinen, die Anwohnerinnen und Anwohner des Ostring-Quartiers an der Giacomettistrasse sind sich einiges an Lärm gewöhnt. Unmittelbar daneben nämlich, verläuft der Autobahnring Bern-Ost. Nun melden aber in der Nacht auf Dienstag mehrere News-Scouts, dass sie seit Stunden nicht schlafen. Und zwar nicht wegen des Autolärms, sondern weil die Storen am SRG-Gebäude an der Giacomettistrasse 1 auf- und zugehen. Vermutlich sei das automatische Storensystem blockiert, vermutet einer der betroffenen Anwohner.