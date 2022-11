Darum war das Nati-Spiel für Farbenblinde schwierig zu schauen

So steht in den WM-Regulatorien: «Grundsätzlich wird die Möglichkeit der Zuweisung von dunklen und hellen Trikots in Erwägung gezogen, um Personen mit hohem Farbkontrast entgegenzukommen.» Allerdings heisst es weiter: «Nur wenn es praktikabel ist.» Für die Fifa war es am Donnerstag also wohl nicht praktikabel genug – trotz weisser Auswärtsshirts.