Mit zuverlässiger Technik

Unter der selbsttragenden Karosserie sorgten vorne Einzelradaufhängungen an Querlenkern für die Radführung, hinten kam eine De-Dion-Achse zum Einsatz, spurgenau, aber aufwändig und voluminös. Gebremst wurde mit Scheiben rundum, zur Richtungsänderung wurde am Opel-Kadett-SR-Volant der servounterstützten Kugelumlauflenkung gedreht.

Eleganz für den Alltag

Der Sportwagen für alle Tage

Wenn man sich heute in einen Bitter CD setzt, was weder besondere Beweglichkeit noch Kleinwüchsigkeit voraussetzt, dann blickt man zuerst auf das Opel-Lenkrad, wie es auch im Kadett eingesetzt wurde. Es ist noch nicht das einzige Teil aus dem Grossserienregal, trotzdem macht das Coupé auf Anhieb einen hochwertigen Eindruck, was auch am umfangreich verarbeiteten Leder und an denHolzeinlagen im Armaturenbrett liegt.