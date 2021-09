Anzeige und Geldstrafe - Ein illegales Video im Whatsapp-Chat kostet M. (21) sein ganzes Erspartes

I. M.* leitete ein Video von einem nackten Kind, das auch in den sozialen Medien kursierte, in einen Gruppenchat unter Freunden weiter.

«Das Ganze hätte ein doofer Spass unter Kollegen sein sollen – endete jedoch böse», sagt M.* gegenüber 20 Minuten. Anfang 2020 war der 21-Jährige Teil einer rund 200-köpfigen Whatsapp-Gruppe mit dem Namen «lach mal»: «In dem Chat schicken sich die Teilnehmer kurze Videos, die teils auch auf Social Media kursieren.» Manchmal seien es dumme Spassvideos von Tieren gewesen – manchmal beinhalteten sie aber auch anzügliche oder gewaltdarstellende Inhalte. Auch M.* verschickte dort Videos oder leitete diese in seinem Umfeld weiter – bis jemand aus der Gruppe einen der Chat-Freunde verpfiff: «Als mein Kollege sein Handy den Behörden abgeben musste, meldete ich mich auch freiwillig bei einem Polizeiposten, da ich eines der Videos weitergeleitet hatte.»

Dort sei er verhört worden – und musste sich vier Monate später vor dem Bezirksgericht verantworten. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, sieht man im Video, wie ein Bub einen Display betrachtet, auf dem ein Porno läuft. Als ihm jemand die Hosen runterzieht, ist sein erigierter Penis zu sehen. M. habe das Video schlicht amüsant gefunden: «Ich sehe ein, dass es geschmacklos ist, aber ich habe mir in diesem Moment nichts dabei gedacht und es meinen Freunden mit einem Klick weitergeleitet – es waren keinerlei böse oder sexuelle Absichten im Spiel.» Zu diesem Entschluss kam auch das Bezirksgericht: Er wurde in allen Punkten freigesprochen.

«Die Strafe ist eine finanzielle Katastrophe»

Das Urteil wurde jedoch von der zuständigen Staatsanwältin angefochten und kam ans Zürcher Obergericht – vor einem Monat folgte dessen Entscheid: M. wurde schuldig gesprochen und kassierte eine Geldstrafe in der Höhe von 1000 Franken – die jedoch mit einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben wird. Einschneidender sind die Gerichtsgebühren, welche von ihm bezahlt werden müssen: Vorverfahren und weitere Kosten betragen 4500 Franken, zusätzlich dazu kommen die Verteidigungskosten, welche zurückgezahlt werden müssen, von rund 7500 Franken.

Gesamthaft ist dies eine Summe von 12’000 Franken – für den 21-Jährigen eine grosse Summe: «Es war für mich ein riesiger Schock: Das bringt mich um mein ganzes Erspartes, da ich selbstständig bin, ist es eine finanzielle Katastrophe. Ich verstehe nicht, wieso ich erst freigesprochen werde und eine Genugtuung bekomme, nun aber angezeigt werde und eine so hohe Strafe erhalte.» Sein Anwalt Patrick Götze halte das Urteil ebenfalls für komplett unverhältnismässig, wie dieser auf Nachfrage bestätigt. «Ich will das Urteil anfechten – doch ich könnte mir eine Niederlage vor dem Bundesgericht nicht leisten, das wäre zu teuer», so M.