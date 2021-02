Politiker fordern, dass der Bund die Impfstoffproduktion wieder in die Schweiz holt.

Das sind gute Nachrichten. Jede Kraft, die im Prozess mitarbeitet, ist eine gute Sache. Die heute zugelassenen Impfstoffe zeigen, wie wichtig der Privatsektor in der Impfstoffentwicklung und Produktion ist. Und wie global die Impfstoffproduktion funktioniert. Ich kenne kein Land, das einen Impfstoff von Anfang bis Ende eigenständig hätte herstellen können. Darf ich ein Beispiel geben?

Bei jedem Impfstoff kommen verschiedene Teile der Welt zusammen. Beispiel Moderna: Ein Startup aus den USA hat die Idee. Lonza im Wallis stellt die Flüssigkeiten her. Diese werden zum Verpacken von Visp nach Spanien geliefert. Dann kommen sie nach Belgien zum Verteiler. Erst dann kommen die Dosen in die Schweiz. Auch die Rohstoffe kommen aus dem Ausland, nicht aus Zermatt.

Trotzdem zeigt das aktuelle Gerangel um Impfdosen: Schlussendlich ist sich jeder selber am nächsten. Politiker fordern deshalb, die Schweiz müsse selber Impfstoffe herstellen. Alles andere sei fatal für die Gesundheit. Einverstanden?

Dass die Schweiz ganz alleine einen Impfstoff entwickelt und produziert hätte, ist schlicht unrealistisch. Viele Rohstoffe hätten aus dem Ausland importiert werden müssen. Es macht auch keinen Sinn, nicht global zu arbeiten. Ohne internationale Zusammenarbeit wäre es bei Covid-Impfstoffen nie so rasch zu einem Resultat gekommen. Es brauchte Staat, Privatsektor, Wissenschaft und das medizinische Personal an der Impf-Front.

Die Schweiz ist sehr aktiv und spielt eine wichtige Rolle. Das sieht man bei Lonza, die für die Zusammenarbeit mit Moderna ein grosses Risiko eingegangen ist. Damals wusste man noch nicht, ob die mRNA-Technologie funktionieren wird. Diese Technologie ist eine Investition in die Zukunft. Sie könnte auch gegen weitere Krankheiten und Pandemien helfen. Dass ein Schweizer Unternehmen bei der Produktion dieses Impfstoffes eine so grosse Rolle spielt und viel investiert hat, ist ein grosser Beitrag des Standortes Schweiz.

Aber was spricht dagegen, dass der Staat weitere Anreize schafft? Allein mit Lonza ist es auch nicht getan.

Es muss ein Zusammenspiel sein, auch bei Impfstoffen gegen neue Pandemien. Der Staat kann den Unternehmen Sicherheit geben, in dem er Impfstoffe vor der Zulassung reserviert. Das ist ein wichtiger Anreiz. Das fördert die Forschung und Entwicklung.

Noch 2014 lehnte der Bundesrat einen Vorstoss ab, der eine Impfstoffproduktion in der Schweiz forderte. Die Regierung sagte, das Ausland stelle die Versorgung sicher, zu teuer sei eine Produktion im Inland. War das rückblickend ein Kapitalfehler?

Die Schweiz betreibt keine Industriepolitik. Wir sind liberal. Um ehrlich zu sein: Dieses Modell hat sich in der Pandemie bewährt. Die Unternehmen wurden von selbst aktiv, der Staat sprach Gelder zu. Damit der Impfstoff so rasch auf den Markt kommen konnte, war die globale Zusammenarbeit entscheidend. Das Gefühl, dass die kleine Schweiz einen eigenen Impfstoff vorlegen und die ganze Warenkette kontrollieren kann, ist eine Illusion.

Sie würden also auch im Jahr 2021 an der Schlussfolgerung des Bundesrats von damals festhalten.

Nein. Es ist nicht nur die Realität, sondern auch richtig, dass man bei der Impfstoffentwicklung und -produktion nur global zu Lösungen kommt. Gemeinsam ist man immer stärker. Und wir dürfen in keinem Moment lang vergessen, dass die Pandemie global ist. Wir sind sehr stark vernetzt mit anderen Ländern. Kommt hinzu: Was nützt es, wenn die Schweiz eine geimpften Insel ist und andere Länder abgeschnitten werden? So gelangen wir auch nicht zurück zur Normalität.