Covid-Behandlung - «Ein Impfstoff oder jeden Tag diese Menge an Medikamenten?»

Ein britischer Arzt zeigt auf, was es braucht, um einen Covid-Patienten auf der Intensivstation am Leben zu erhalten.

Dabei blenden manche Unentschlossene aus, was ihrem Körper an Medikamenten zugeführt werden würde, sollten sie wegen Covid auf der Intensivstation landen. Ein britischer Arzt hat das nun in einem vielbeachteten Tweet veranschaulicht. Dr. David Frocester zeigt mit einem einzigen Bild, was einer Covid-Intensivpatientin oder einem Covid-Intensivpatient an nur einem Tag im Spital verabreicht werden muss, um sie oder ihn am Leben zu erhalten.